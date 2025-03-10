Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Mart Salı günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.