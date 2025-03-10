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Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

11:5610/03/2025, Pazartesi
AA
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Fırtınanın, sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Fırtınanın, sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Batı Karadeniz'in batısında fırtına bekleniyor. Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Batı Karadeniz'in batısında fırtına bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Mart Salı günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


12 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına süresince, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.




#Batı Karadeniz
#fırtına
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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