Dokuma Atlası bu defa İstanbul’da

Kaybolmaya yüz tutan geleneksel dokuma kültürümüzün korunarak yaşatılması ve zengin kültürel birikimin gelecek nesillere aktarılması gayesiyle Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan “Türkiye Dokuma Atlası Projesi” Ankara’nın ardından ikinci büyük sergisi ile 15 Nisan’da Tophane-i Amire’de İstanbullular ile buluşmaya hazırlanıyor. Projenin koordinatörü Ayşe Dizman ile Anadolu’nun zengin dokuma kültürünün araştırılarak verilerin toplanması ve kültürel anlamda gelecek nesillere aktarılması anlamında büyük önem taşıyan Dokuma Atlası Projesi’nin genişleyen çalışmalarını ve gelecek hafta İstanbul’da açılması planlanan sergiyi konuştuk.

- Ankara’daki serginin ardından gelen tepkiler nasıldı? İstanbul’daki sergiye nasıl hazırlandınız?

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Bölgesel anlamda dokuma alanında özel çalışmalar olsa da bu kadar kapsamlı şekilde bir Dokuma Atlası Türkiye’de ilk kez yapılıyor. Bu sebeple hem ulusal hem de uluslararası anlamda da çok ilgi görüyor. İstanbul, hali hazırda tekstil anlamında büyük bir değer. Ankara’daki serginin de yankısıyla Dokuma Atlası Projesi’ne ilgi oldukça arttı. Ankara’daki serginin bin 500 metrekarelik bir alanda 6 ay boyunca sergilenmesinin ardından İstanbul’daki sergide de aynı talep ve yoğunluk yaşanacağı düşüncesiyle sergiyi Nisan-Mayıs aylarında iki aylık bir sergi olarak Tophane-i Amire’de yapmaya karar verdik. Verdiğimiz mesaj ve konsept dolayısıyla bin 500 metrekarelik bir alana ihtiyacımız vardı. Mekan ayarlandığı takdirde İstanbul’daki serginin de 6 aya kadar uzatılmasını planlıyoruz. Sergideki amacımız yalnızca dokumaları sergilemek değil. Bu projede verdiğimiz mesaj çok daha köklü. Sergi alanına girdiğiniz andan itibaren bir zaman yolculuğuna dahil oluyorsunuz. Tarih öncesi süreçten neredeyse yaratılıştan başlayarak Anadolu’daki dokumanın tarihi hakkında bir serüven sunuyoruz. İlk dokuma tezgahlarından, doğal elyaflardan anlatmaya başlıyor daha sonra dokuma aletlerini, elyafları sergiliyoruz. Ardından üretilen ürünleri temel tiplerinde gruplandırdık ve bölgelere göre kategorize ederek sergilemeyi planlıyoruz.

YENİ DOKUMALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

- Proje devam ettiği sürece araştırmalarınız da devam ediyor. İlk serginin ardından karşılaştığınız yeni dokumalar olduğu mu?

Proje ilerledikçe talep ve planlar giderek genişliyor. Özellikle yerel yönetimler belirlediğimiz ürünler ile coğrafi işaret almaya çalışarak böylece dokumacılığı yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. Sürekli bize yeni dokumalar ya da bu dokumaları yapabilen yeni kişiler ulaşmaya çalışıyor. İlk sergide de zaten belirlediğimiz tüm dokuları sergiye dahil etmemiştik. İstanbul sergisinde Dokuma Atlası’na ilave edeceğimiz yeni dokumalar da var. Fakat bunları da sınırlı tutuyoruz. Biz şu an da 151 dokuma sergiliyoruz. Bizim sergideki amaç ve hedeflerimizden biri de sandıktan gün yüzüne çıkan eski, değişime uğramamış o dokumalara ulaşmak. Bu yüzden koleksiyonerlerle çalışıyoruz veya bölge sandıklarından toplayıp incelemelerini yapıyoruz. Bulduğumuz dokumaların hammadde ve boyar madde tespitlerini yaptıktan sonra dokumanın kimliğini oluşturuyoruz. Örneğin; ehram. Sergide hem yüz yıl önce dokunan hem de günümüzde dokunan ehram örneği yer alıyor. İki dokuma arasındaki fark ne, bu işi nereye taşımışız ve geleneği ne kadar yaşatmışız. Tüm bunları görme şansımız oluyor. Hedefimiz geleneği yaşatırken yeni yorum gelmiş dokumaların da ne boyutta olduğunu görmek.

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HER BÖLGENİN TASARIMCISI OLACAK

- Proje için çalışan Türk tasarımcıların bir çoğu yurt dışında da tanınan isimler. Özellikle Avrupa’da çok tanınıyorlar. Sizce bu modanın gelecekteki hareketi ülkemizden Avrupa’ya doğru olabilir mi?

Hedeflerimizden biri bu aslında. Şu anda mevcut ünlü tasarımcılarla, modaya damgasını vurmuş isimlerle çalışıyoruz. Ama aynı zamanda genç tasarımcıları da çok hedefliyoruz. Biz bir eğitim kurumu olarak, bu çalışmaları ileriye taşıyacak kişilerin gençler olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de bu projedeki ekip arkadaşlarım tamamen tasarım mezunu gençler. Gençlerin, yeni neslin bunu dokumaları öğrenmesi çok önemli. Bizi şu an bulunduğumuz aşamadan yukarı taşıyacak olanlar gençler olacak. İleriye dönük hedeflerimizden biri de büyük işbirliği ortağımız İTKİB ile kumaş tasarım yarışmaları planlamasını gerçekleştirmek. Mevcut dokumalarla kimliklendirme çalışmaları bittikten sonra genç nesile sunup, “Bu dokumaların bugüne taşınması için nasıl bir çalışma yapabiliriz, daha ileriye nasıl taşırız” diye sorarak yarışmaya açacağız ve tasarımlar talep edeceğiz. Böylece bölgelere özgü, her tasarımcıyla eşleştireceğimiz tasarımlar ortaya koyulacak.

- Belki ileride yapılan koleksiyonlarda yalnızca coğrafi işaretli dokumaların kullanıldığı tasarımlar yapılabilir?

Evet, bu planlarımızda var. Projeyi bu yönden ele aldığımızda aslında sürdürülebilirlik anlamında bu dokumaların doğru kullanılması çok önemli. Kimliklendirme dediğimiz bu aslında; bir Ankara sofu tiftik keçisi yününden yapılıyorsa, tiftik keçisinin yününün özelliklerine göre bunun alanının belirlenmesi gerekir. Aynı şekilde Rize bezi, bugün hem sıcakta serin tutup hem soğukta sıcak tutuyorsa onunla üretilen giyim parçası bu özelliğe uygun olmalıdır. Mesela sarayda, Kanuni döneminden beri, iç giyimde çok kullanılırmış. Aynı şekilde kenevir ile dokunan bir dokuma mendil olarak kullanılabiliyormuş. O yüzden bizim hedefimiz bu bilgilere geri dönmek ve dokumanın bu özelliklerini tekrar ortaya çıkarmak. En önemli örneklerden biri şu an Amerika’da bizim peştemallerimiz çok talep görüyor ve yüksek meblağlara da satılıyor. Hızlı kuruması, nemi hemen alması, vücuda dokunduğu zaman verdiği his bu kumaşın tercih edilme sebebi. Bu yönlerden giderek belirli markaların, koleksiyonları içerisinde geleneksel dokumalarımız ile oluşturacakları koleksiyon grupları yapabileceklerini düşünüyorum.

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EN ÖNEMLİ ADIM KİMLİKLENDİRME

- Geleneksel dokumalar genellikle kalıplaşmış ürünlerde kullanılıyor. Siz ise yaptığınız sergi ile bu kumaşların işlevselliğine de dikkat çekiyorsunuz…

Geleneksel dokumaların genellikle kalıplaşmış ürünlerde kullanıldığı doğru. En büyük sorun da bu, hep bir örtü bir sofra bezi olarak kullanılıyor. Halbuki onları bugün ile birleştirebilmek sürdürülebilirlik açısından aslında çok kıymetli. Biz mesela Selçuklu döneminden Türklere özel ilk jakarlı dokumalarımızdan tire beledi ile terlikler, çok şık çantalar yaptık ve defilede de kullandık. Maliyetli bir dokuma olması sebebiyle daha çok aksesuarda tercih ettik.

- Bu anlamda yapılan tasarımlarda dokumaların önceden doğru kimliklendirilmiş olması çok önemli…

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Proje ile ilgili en önemli olgunun kesinlikle “kimliklendirme” olduğunu düşünüyorum. O yüzden bizim yörelere gidip araştırmamız ve ciddi bir altyapı oluşturmamız gerekli. Bizim bir senedir üzerinde çalıştığımız oldukça kapsamlı bir araştırma dökümanımız var. Soru-cevap, yüzyüze görüşme, hem fiziksel hem laboratuar analizi içeriyor… Ekibimizden kişiler ile birlikte bölgeleri ve dokumaları tespit edip; aynı zamanda il kültür müdürlüklerinden, olgunlaştırma enstitülerinden, yerel yönetimlerden, akademisyenlerden, ustalardan oluşturacağımız komisyonla her bir dokuma için bu çalışma tamamlanırsa dokumaların daha doğru üretimi konusunda sağlıklı bir veriye ulaşacağız.

Ayşe Dizman

ANADOLU’YU RENKLERİNE AYIRDIK

- Proje pek çok farklı yönden geliştirilebilir bir çok fikre de kaynaklık ediyor, ne dersiniz?

Hedeflerimizden biri de bu. Örneğin; “Dokuma Atlası”nın prestij kitaplarımızdan birine dönüşmesi. Bizim Dokuma Atlası kataloğumuz bir sergi kataloğu olarak hazırlandı ama bir tür kitap gibi algılandı. Şu an Türkiye’deki bütün üniversite kütüphaneleri talep ediyor, gönderiyoruz. Bizi en çok şaşırtan büyükelçilere yaptığımız defileden sonra bir yayınevinin gelip Amerika’daki 3-4 üniversitenin kütüphanesi için bizden katalog istendiğini söylendi, oraya da gönderdik. Bu kadar ilgi gören bir kataloğun bir prestij kitabına dönüşmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü biz herhangi bir dokumayı incelemiyoruz, ülkedeki tüm dokumaları bölge bazında inceleyip, kimliğini oluşturuyoruz. Bu anlamda ilgi ve destekler araştırmanın devamlılığı için önemli. Hedefimiz gençler olduğu kadar çocuklarda onla riçin de bir çalışmamız var. Biz tasarımcı olduğumuz için bizde fikirler bitmiyor.

Çocuklar için neler yapabiliriz, genç nesille, genç tasarımcılarla neler yapabiliriz soruları üzerinden çok yönlü işbirliklerimiz, proje tasarılarımız sürüyor. Aynı zamanda bu proje ile Anadolu’nun zengin kültüründen yararlanarak bize has boyaları bulmaya çalıştık. Sadece Anadolu’da bulunan bize has boyar maddeleri keşfettik. Bu boyar maddeleri de bölgelere ayırdık. Örneğin, Ege Bölgesi için “Zeytin yeşili” ismini kullanırken, Karadeniz için “Kaçkar yeşili” belirledik. Doğu Anadolu’nun kendine özel kahve tonlarını Akdeniz’in turuncularını, bölgesel tüm renkleri tespit etmeye çalıştık. Bu renklerin tespitini bitirdikten sonra bu boyar maddelerin kimliklendirmelerini de yaptık. Gelecek adım olarak bu renklerin tescillenmesi için Pantone firmasıyla anlaşmayı bekliyoruz. Türk kırmızısı, Edirne kırmızısı gibi isimler bularak bu renklerin uluslararasında bizim isimlendirmelerimiz ile litertüre girmesini planlıyoruz.

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