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​Domates çorbası tarifi: Domates çorbası nasıl yapılır? (Fiyatı ve Malzemeleri)

Domates çorbası tarifi: Domates çorbası nasıl yapılır? (Fiyatı ve Malzemeleri)

Yaz aylarında tüketilen çorbaların başında gelen domates çorbasının yapımı kısa sürdüğü için ev hanımların gözdesi. Hızlı ve damaklarda tat bırakacak domates çorbasına erişmek için haberimizdeki tarifi yapmanız yeterli. İşte lezzetli domates çorbası tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Domates Çorbası.
Domates Çorbası.

Türk mutfağının en önemli çorbalarından olan domates çorbasının üzerini kaşar peynir ve kuru ekmekle süsleyerek servis edebilirsiniz. İşte mis gibi enfes domates çorbası...

Tadını damağınızda bırakacak Domates Çorbası Tarifi

Soğanı, tereyağını ve sarımsağı tencereye alıp solana kadar soteleyin. Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun, salçayı da ekleyip kavurun.

Malzemeler:

1 çorba kaşığı kıyılmış kuru soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

2 diş kıyılmış sarımsak

3 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı domates salçası

Domates çorbasının yapılışı:

2 su bardağı soğuk su ekleyin ve karıştırın. Domatesleri de ekleyin ve kaynamaya başlayana kadar karıştırın. Domatesler pişip çorba koyulaşınca blendırdan geçirin. Tuzunu ayarlayın ve servis tabaklarına paylaştırın.

4 adet kabuğu soyulmuş rendelenmiş domates

Yeteri kadar tuz

Domates çorbası kaç dakikada pişer?

20 dakikada hazırlayacağınız malzemelerle 30 dakikada pişirebilirsiniz.

Domates çorbasının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan domates çorbasının kalorisi ise

82,9.

Domates çorbasını yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Domates çorbasını kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 4 lira.

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