Hayat DSÖ dünyanın ilk Ebola aşısını onayladı 2020nin ortalarında piyasada olması bekleniyor
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DSÖ dünyanın ilk Ebola aşısını onayladı!

DSÖ dünyanın ilk Ebola aşısını onayladı: 2020’nin ortalarında piyasada olması bekleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da binlerce insanın ölümüne yol açan Ebola virüsüne karşı geliştirilen aşıya ilk kez onay verdi. Ervebo'nun, lisanslı olarak 2020’nin ortalarında piyasada olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Ervebo'nun, lisanslı olarak 2020’nin ortalarında piyasada olması bekleniyor.
Ervebo'nun, lisanslı olarak 2020’nin ortalarında piyasada olması bekleniyor.

DSÖ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD’li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen ve Ervebo adını taşıyan aşı, DSÖ’nün kalite, güvenlik ve fayda standartlarını taşıyor.

Aşı karşıtlığının bilimsel bir tarafı yok
HAYAT
Aşı karşıtlığının bilimsel bir tarafı yok

DSÖ tarafından bugüne dek yapılan en hızlı ön yeterlilik sürecinden geçen ve dünyanın ilk tanınan aşısı olan Ervebo'nun, lisanslı olarak 2020’nin ortalarında piyasada olması bekleniyor.

11 binden fazla kişi ölmüştü

Hafta başında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan aşı, virüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uzun süredir deneniyordu.

Aşı reddine karşı 'yerli aşı'
HAYAT
Aşı reddine karşı 'yerli aşı'

Can almayı sürdüren virüs, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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