Hayat DSÖden salgınlar için yeni adım
GENEL SAĞLIK

DSÖ'den salgınlar için yeni adım

Örgütün Cenevre merkezinde gerçekleşen Hükümetler Arası Müzakere Birimi (INB) 3. toplantısının son gününde, DSÖ üyesi ülkeleri yasal olarak bağlayıcı nitelikte uluslararası salgınla mücadele anlaşmasının taslağı konusu masaya yatırıldı. Toplantı sonrası DSÖ'den yapılan açıklamada, üye ülkelerin çoğunluğunun, anlaşma taslağının hazırlanma sürecinin başlamasında ittifak ettiği duyuruldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
DSÖden salgınlar için yeni adım
Arşiv

Örgütün Cenevre merkezinde gerçekleşen Hükümetler Arası Müzakere Birimi (INB) 3. toplantısının son gününde, DSÖ üyesi ülkeleri yasal olarak bağlayıcı nitelikte uluslararası salgınla mücadele anlaşmasının taslağı konusu masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası DSÖ'den yapılan açıklamada, üye ülkelerin çoğunluğunun, anlaşma taslağının hazırlanma sürecinin başlamasında ittifak ettiği duyuruldu.

INB Eş Başkanı Roland Driece, bu ittifakla üye ülkelerin, gelecekteki salgınlara karşı daha hazırlıklı, daha işbirliği içinde ve Kovid-19'daki hatalardan daha fazla ders almış şekilde hareket etme yolunda kararlı bir mesaj verdiğini belirtti.

Taslak metni Şubat 2023'te müzakere edilecek

Kararla birlikte INB'nin taslak hazırlama sürecine geçeceğini kaydeden Driece, 27 Şubat 2023'te yapılacak 4. toplantıda anlaşma taslağındaki maddeleri müzakere etmeye başlayacaklarını bildirdi.

Aralık 2021'deki DSÖ Genel Kurulu toplantısında, Kovid-19'dan sonra gelecekteki küresel salgınlara karşı dünyayı daha iyi koruyabilmek için tüm üye ülkeleri yasal olarak bağlayan uluslararası bir anlaşma hazırlanması yönünde karar alınmıştı.

Çoğu üye ülke bu fikre olumlu bakarken, ABD başta olmak üzere bazı ülkeler, ulusal egemenliği zedeleyeceği düşüncesiyle "uluslararası anlaşma" fikrini reddetmişti.

DSÖ'den müjdeli haber geldi: Yakında bitebilir
FOTOĞRAF 8
Title
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Kovid-19un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceğini söyledi.
Title
İzlandada yayın yapan RUV Televizyonuna konuşan Kluge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesusun Kovid-19 salgınında bitiş çizgisinin görüldüğüne dair açıklamalarını değerlendirdi.
Title
Ghebreyesusun açıklamalarına katıldığını belirten Kluge, Yeni bir varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir. Bu konuda umutlu olmalıyız. dedi.
Title
Kluge, yaklaşan kış öncesi herkese yeni bir güçlendirici doz Kovid-19 aşısı yapması tavsiyesinde bulunarak, Yeni varyantları çabucak tanımlayabilmek için güçlü bir takip de önemli. diye konuştu.
Title
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 14 Eylüldeki açıklamasında, Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz. ifadelerini kullanmıştı.
Title
Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır.
Title
Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır
Title
DSÖ: Kovid-19 salgını yakın zamanda bitebilir
DSÖ'den müjdeli haber geldi: Yakında bitebilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Kovid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceğini söyledi.
Takvim belli oldu

Takvim belli oldu

​TOKİ projesinde dördüncü etap kuraları 7 ilde çekilecek.
Yapmayan kullanamayacak

Yapmayan kullanamayacak

​İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor.
EYTde yaş sınırı olacak mı?

EYT'de yaş sınırı olacak mı?

​Bakan Bilgin: Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım.
'Memnuniyet verici seviyede olacak'

'Memnuniyet verici seviyede olacak'

​Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret mesajı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı.

​Almanya'da cumhuriyeti yıkıp imparatorluk ilan edeceklerdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.