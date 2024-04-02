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Hayat

Duası Filistin oldu

Hollywood oyuncusu ve komedyen Ramy Youssef'tan, NBC'deki canlı yayında bir dua etmesi istendi. Youssef'un tercihi Filistin oldu: Lütfen bu ızdıraba son ver. Şiddete son ver. Lütfen Filistin halkını özgür yap.

04:00 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 02:10 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Ramy Youssef
Ramy Youssef

Hollywood oyuncusu ve komedyen Ramy Youssef, ABD'de ulusal televizyonda yayımlanan "Saturday Night Live (SNL)" programında Filistinlilerin "ızdırabının sona ermesi" temennisiyle dua etti. Youssef,

NBC ulusal televizyonundaki SNL komedi programına konuk oldu. Arkadaş grubunda "dua eden kişi" olarak bilinen Youssef, kendisinden dua etmesinin istenmesinden söz etti. Youssef, bir arkadaşının Gazze'de yaşayan ailesi için kendisinden dua etmesi ricasında bulunduğunu aktardı.

OSCAR'DA DA MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Oyuncu Youssef, "Lütfen bu ızdıraba son ver. Şiddete son ver. Lütfen Filistin halkını özgür yap." şeklinde dua ettiğini söyledi. Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde de "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajı vermişti.



#Filistin
#Gazze
#Toplum
#NBC
37 dakika önce
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