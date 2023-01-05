Hayat Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs uyarısı En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor
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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Hindistan'da ortaya çıkan varyant ABD'de hızla yayılıyor. Ülkedeki vaka sayıları ve hastane yatışlarının artmasına neden olan varyant ile ilgili DSÖ'den beklenen açıklama sonunda geldi. Dünya Sağlık Örgütü, XBB.1.5'in şimdiye kadarki 'en bulaşıcı' Covid varyantı olduğu konusunda uyardı.

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Haber Merkezi Diğer
Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor
Foto/arşiv

2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu. Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya XBB.1.5 haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda.

ABD'deki Covid vakalarının yüzde 40'ından fazlasına XBB.1.5'in neden olduğu tahmin ediliyor.

Bu da onu ülkedeki baskın tür haline getiriyor. Son haftalarda ABD genelinde Covid nedeniyle hastaneye başvurular artıyor.

DSÖ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ülkedeki vaka sayıları ve hastane yatışlarının artmasına neden olan varyant ile ilgili DSÖ'den beklenen açıklama sonunda geldi.

Dünya Sağlık Örgütü, XBB.1.5'in şimdiye kadarki 'en bulaşıcı' Covid varyantı olduğu konusunda uyardı.

DSÖ adına açıklamalarda bulunan Dr. Maria Van Kerkhove Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi; 'Özellikle Avrupa'daki bazı ülkeler ve ABD'deki büyüme avantajından endişe duyuyoruz.'

'XBB.1.5 hızla dolaşımdaki diğer varyantların yerini almıştır' diyen Van Kerkhove sözlerine şöyle devam etti;

'Bizim endişemiz, ne kadar bulaşıcı olduğu... ve bu virüs ne kadar çok dolaşırsa, değişmesi için o kadar çok fırsatı olacak.' Uzmanlar ise ilk incelemelerin XBB.1.5'in önceki baskın varyantlardan daha ölümcül olduğuna dair hiçbir işarete sahip olmadığının altını çiziyor. Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izliyor.

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