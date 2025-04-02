Dünyaca ünlü eserlere şeffaf restorasyon

Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki Rijks Müzesi ve Belçika’nın Anvers Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi, iki önemli tabloyu ziyaretçilerin gözü önünde restore ediyor. Rembrandt’ın “Gece Devriyesi” ve Rubens’in “Tahta Oturan Madonna Azizler Tarafından Hayranlıkla Karşılandı” eserleri cam bölmeler arkasında onarımdan geçiyor. Uzman ekiplerin çeşitli yöntemlerle incelediği tablolar, sanatçının tekniğine uygun şekilde tamamlanıyor. Uzmanlar, herkese açık restorasyonu “ilham verici ama stresli” olarak tanımlıyor. Gece Devriyesi’nin restorasyon ekibinden Sanat Eseri Koruma Uzmanı Nienke Woltman “Bence Rembrandt bizim bu kadar insanla, yıllarca tablosu üzerinde çalışmamızı görse kesin ‘Siz kafayı mı yediniz? Ne yapıyorsunuz? Tablomu rahat bırakın!’ derdi. Ama projenin sonunda belki de ‘Tamam, fena iş çıkarmamışsınız’ gibi düşünürdü” dedi.