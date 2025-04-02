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Antik dönem meclisinde hummalı çalışma

Antik dönem meclisinde hummalı çalışma

04:002/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kent, Stratonikeia, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor.
Kent, Stratonikeia, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde “gladyatörler şehri” olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’nin 2 bin 200 yıllık meclis binası eski günlerine dönüyor. Geleceğe Miras projesi kapsamında çalışma yapılan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan antik kent, Stratonikeia, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor. Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik kentin hem meclis binası olması hem de antik ve Osmanlı dönemine ait yazıtlar bulunması açısından önemli olduğunu söyledi. Söğüt, çalışmayla ziyaretçilerin meclis binasında antik dönemdeki milletvekillerinin oturduğu basamaklarda oturarak geçmişi deneyimleyebileceğini aktardı.



#Muğla
#Yatağan
#antik dönem

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