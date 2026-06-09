Dünyanın en büyüğü Adana'da hayata geçirildi: Guinness tescil etti

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Bal tarafından ‘Yaşasın Arılar’ projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Dünyanın En Büyük Arı Oteli’, Guinness Dünya Rekoru tarafından tescillendi.
Kozan ilçesinde, Anavarza Bal tarafından hayata geçirilen ‘Dünyanın En Büyük Arı Oteli’, Guinness Dünya Rekoru tarafından resmi olarak tescil edildi. Ekolojik yapı, arılar için güvenli bir sığınak sunarken, biyolojik çeşitliliğin korunması ve küresel arı ölümlerine karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Anavarza Bal'ın, bünyesinde kurduğu ‘Yaşasın Arılar’ departmanının ilk büyük projesi olarak 'Arı Oteli' çalışmasını hayata geçirdiği kaydedildi. Kozan'daki çevreci üretim tesisinin ev sahipliği yaptığı yapı, Guinness Dünya Rekorları Hakemi ve Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici'nin gerçekleştirdiği resmi ölçüm ve incelemelerin ardından ‘dünya rekoru’ unvanını aldı. Rekor sertifikası, düzenlenen törenle Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen'e takdim edildi. Uzunluğu 15 metreyi, yüksekliği 3 metre 20 santimi, derinliği ise 50 santimetreyi bulan arı oteli, dünya genelinde hızla artan arı ölümleri ile doğal yaşam alanlarının daralmasına dikkat çekmek amacıyla özel olarak tasarlandı.
Ekosistemin sürdürülebilirliğinde hayati bir rol oynayan ancak koloni halinde yaşamayan yalnız arı türlerini hedefleyen projenin; bu canlılar için gece barınağı, güvenli yuvalama alanı ve zorlu hava şartlarında kış koruması işlevi göremesi amaçlanıyor. Doğal yaşamı desteklemek amacıyla inşa edilen çok katmanlı yapının üretiminde tamamen çevre dostu materyallerin tercih edildiği kaydedildi. Arı otelinin yapımında sedir, meşe, ceviz, dut ve kızılçam gibi dayanıklı doğal ağaç gövdelerinin yanı sıra kamış ve farklı odunsu malzemeler kullanıldığı aktarıldı. Bu sayede bölgedeki farklı arı türlerinin yapısal ihtiyaçlarına uygun, korunaklı ve sürdürülebilir bir ekosistem alanı oluşturmak hedeflendi.
‘Arı popülasyonunu arttırmayı amaçlıyoruz’
Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, oteli kurmalarının en büyük sebebinin arı popülasyonunun devamını sağlamak olduğunu belirterek,
“ Kozan Türkiye’nin en fazla bal üreten ilçesi, 1995 yılından beri Anavarza markasıyla bu bölgede bal dolum ve paketlemesini gerçekleştiriyoruz. Şimdi Kozan’da ‘Dünyanın En Büyük Arı Oteli’ni kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son dönemlerde bütün araştırmalar arı popülasyonunda ciddi azalma olduğunu ve bazı türlerin yok olduğunu gösteriyor. Pestisit kalıntı, doğal yaşam alanlarının azalması ve iklim en büyük sebepleri. Burada yaban arıları için inşa alanı kurmak istedik. Yaklaşık 1 yıllık çalışmayla bu yapıyı oluşturduk. Bütün kullanılan ağaçların ve içerideki tünellerin çaplarının arılara uygunluğunu titiz bir çalışmayla oluşturduk. Bu gördüğünüz yapıda 81 blok var, her blok 100’lerce arıyı misafir edecek durumda. Yaban arılarını esas alıyoruz ama yolunu kaybetmiş bal arılarını da burada misafir edebilecek düzeyde yapıldı”
dedi.
‘Rekoru kırmak bizleri mutlu etti’
Arılar için çalışmaya devam edeceğini aktaran Sezen, Guinness Rekorlar’ına girdikleri için mutluluk duyduğunu belirterek,
“Kozan’da kurduğumuz Arı Oteli, Yaşasın Arılar departmanının ilk büyük projesi oldu. Bundan sonra da, farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Derdimiz arıların yaşaması. Bu dünya ve ekosistem için şart. Arı yoksa hayat yok, dolayısıyla arılarımıza sahip çıkıp kıymetini bilmeliyiz. Dünyanın En Büyük Arı Oteli’nin Guinness Dünya Rekorları tarafından tescillenmiş olması bizleri mutlu etti. Arıların ve arıcılık sektörünün yaşaması için farkındalık çalışmalara devam edeceğiz”
diye konuştu.
‘Otel rekorlar arasına girdi'
Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, 15 yıl sonra bu rekorun Türkiye'ye geldiğini belirterek, "
2011 yılında İngiltere'de 16,56 metrekarelik arı oteliyle kırılan rekoru, bugün Anavarza Bal'ın Adana'nın Kozan ilçesindeki tesisinde inşa ettiği 45,63 metrekarelik arı oteliyle tescillemiş bulunuyoruz. Yeni rekortmenimizin, tamamen ahşap ve doğal materyallerden oluşması gerekiyordu. Arı uzmanı eşliğinde yapılan incelemelerin ardından kriterlerin karşılandığını belirleyerek ödülü kendilerine teslim ettik"
dedi.
#Adana
#Guinness
#arı oteli
#Anavarza Bal