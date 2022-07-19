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Dünyanın yeni kâbusu: Marburg

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dünyanın yeni kâbusu: Marburg
Marburg

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor. Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişebiliyor.

90 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

DSÖ, laboratuvarların bu ayın başlarında açıklanan iki vakada enfeksiyonları doğrulamasının ardından Gana’da Ebola benzeri Marburg virüsü hastalığının ilk salgınını ilan etti. Yapılan açıklamada, sağlık çalışanları da dahil olmak üzere, 90’dan fazla kişide virüs tespit edildiği ve takibe alındığı kaydedildi.Ebola’nın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967’de Almanya’nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.

KONTROLDEN ÇIKABİLİR

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerin hızla yanıt vererek Marburg virüsüne karşı hazırlıklı olmaya başladığını dile getirdi. Acil önlem alınmadan virüsün kontrolden çıkabileceğini işaret eden Moeti, “DSÖ sahada sağlık yetkililerini destekliyor ve şimdi salgın ilan edildiğine göre müdahale için daha fazla kaynak ayırıyoruz” ifadesini kullandı.

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