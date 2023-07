Düş ülkemiz: Çocukluk

Son günlerde oğlumla birlikte severek okuduğumuz iki kitaptan söz edeceğim: “Güzelden Güzele” ve “Kardeşim İstanbul”. (Uçan At Yayınları, Mayıs 2023) Usta kalem Mustafa Ruhi Şirin’in her iki kitabının da hem içeriğiyle hem de baskı kalitesiyle göz doldurduğunu hemen belirtmeliyim. Öncelikle yazara ve Uçan At Yayınları’na tüm çocuklar adına teşekkür ediyorum.