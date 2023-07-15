Düşünce ile imgelemin evliliği

Burcu Uzun





Türk kahvenizi alıp sevdiğiniz bir dostunuzla iki lafın belini kırmak gibisi var mıdır? Kimi zaman konu konuyu açar, kendinizi sohbetin büyüsüne kaptırıp vaktin nasıl geçtiğini dahi anlamazsınız. Muhabbet su gibi akar, gülümsemeler yolunu bulur. Özellikle sosyal medyanın ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla hızlanan günlük hayatımızda herhangi bir şeyi takip etmek zorlaşmışken Kızım Seni Şaire Vereyim mi adlı kitabında Hüseyin Akın, akıcı üslubuyla okurun dikkatini celbederek adeta okuru içine çekiyor.

Olayları ve olguları tartışmaya açarken Akın, bunu üstten bir edayla yapmak yerine adeta yan kanepemizde oturup bizimle sohbet ediyormuşçasına gerçekleştiriyor. Okur, anlatıcı konuşurken gerilmiyor ya da kendisine bir nutuk dikte ediliyormuş gibi hissetmiyor.

ŞAİRİN GÖZÜNDEN DÜNYAYI OKUMAK

Peki bir şairin gözünden denemelerle dünyayı okumak okur için nasıl bir deneyim? Yazarken şairlerin kendi benliklerinin üzerine çıkarak “insan olma ve insanlık durumunu yansıttığını” dile getiren Akın’ın şairliğinin izini denemelerinde de görmek mümkün. Zira Akın emeklilikten evliliğe, bekarlıktan boşanmaya kadar birçok konuda kendi de dahil olmak üzere nesnelerin üzerine çıkarak, insanlık durumunun akislerine mercek tutuyor. Ayrıca bu deneme kitabına bazı kelimelerin şairce anlamlarından oluşan bir sözlüğü de dahil ediyor. Şairimizin düşünce ve algı dünyasından dökülen kelimelerin sözlük dışındaki şairce anlamlarını öğrenmek; imge, düşünce ve anlam dünyamızı geliştiriyor.

Aynı zamanda senelerce öğretmenlik yapmış olan şairimiz, okulla ilgili anılarına da eleştirel bir şekilde değinmeden geçmiyor. Eğitimciler ve öğrenciler söz konusu olduğunda da yerinde tutulamayan dalgalı şair mizacıyla yazarımız, zülfü yâre dokunmaktan da çekinmiyor desek sanırım yanlış olmaz. Sinek kaydından, kelebek sistemine kadar okulla ilgili birçok sözcüğün şairce anlamlarından eleştirel bir şekilde bahsederken başarıya ise şöyle değiniyor: “Başarı, herkesin çok isteyip de bir öğrencinin sadece kendisinin tercih etmediği bir yolu yürüyüp kat etme serüvenidir. Oysa bir ‘erek’e kendi ermeyen ermiş sayılmaz.”

GÜLÜMSEME CESARETİ

Bu noktada sorgulamamız gereken en temel mefhumlardan biri olan başarı anlayışımız tartışmaya açılırken, esasında öğrencinin bireysel özgürlüğünü ve gerçekten yapmayı sevdiği işi yapmasını engelleyen eğitim sisteminin pürüzlerini görüyoruz. Öğrencilere, “Siz ne istiyorsunuz?” diye sormak ise kimsenin aklına gelmiyor. Belki bir şair adayını, çocukluktan itibaren tamamen ilgisi dışında ancak “zorunlu” olan derslerle meşgul ederken onun cevherini paslandırıyoruz. Kim bilir? Şair bilir…

Rainer Maria Rilke’nin dediği gibi “Günlük hayatınız size yoksul görünüyorsa onu suçlamayın; günlük hayatın güzelliklerini bulup çıkaramayacak kadar yeterince şair olamadığınız için kendinizi suçlayın.”

Hüseyin Akın’ın Kızım Seni Şaire Vereyim mi kitabındaki denemeler, günlük hayattaki güzellikleri bulup çıkarmaya üşenen tembel bedenler için bir itici güç unsurunu oluştururken, kimi zaman hüzünlü olana dahi gülümseme cesareti gösterebiliyor.







