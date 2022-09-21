Edebiyat Festivali Ankara’da

Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi, Ankara’da ilk kez Edebiyat Festivali düzenleyecek. Mamak Belediyesi ev sahipliğinde bugün başlayan “Ankara Edebiyat Festivali”nde 5 gün boyunca birbirinden kıymetli içerikler yer alıyor. Festival, İstanbul’da düzenlenen etkinlikten sonra en büyük etkinlik olacak. Saat 10.00’da Mamak’ta bulunan Musiki Muallim Mektebi’nde Ankara havaları ve Seymen gösterisi ile başlayacak olan festival, Ankara Edebiyatı ve Gençlik ve Edebiyat paneli ile devam edecek. Birçok panelin yer alacağı festivalde, cuma günü Ankaralı Divan Şairleri ve Divan Şiirinde Ankara başlığında bir konferans gerçekleştirilecek. Şiir şölenleri, okur yazar buluşmalarıyla renklenecek olan festival, pazar günü genç yazarlar buluşmasıyla sona erecek.

REKLAM

SEZAİ KARAKOÇ’A ÖZEL PANEL

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Ankara’da ilk kez düzenlenen Edebiyat Festivali’yle ilgili bilgi verdi. Sezai Karakoç’un Ankara günlerine ait özel bir panel olacağını söyleyen Köse, “Ankara’mızın düşünce ve zihin dünyasına katkı verecek bir festival. Biz yerel yönetimler olarak şehri inşa ediyoruz ama bunların hepsi insan için” dedi. Arıcan ise Türkiye’nin kalbi başkent Ankara’da köklü bir geleneğin temellerini attıklarını söyleyerek, “Aslında tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Ankara’nın güçlü olması sadece siyasetle değil, bürokrasiyle değil, edebiyatla, kültürle, sanatla gerçekleşmelidir. İstanbul’da 12 yıldır sürdürdüğümüz Edebiyat Festivali için Ankara’da kısmet bugüneymiş” dedi.