Efendimizin sofrasından günümüze

Ramazan ayına dair yemek kültürü ve hafızasını araştıran dünyaca ünlü şef Ömür Akkor’un Ketebe Yayınları etiketiyle çıkan “Erken Dönem İslam Mutfak Kültürü” isimli yeni kitabı raflardaki yerini aldı. Akkor, erken dönem İslâm mutfak kültürüne dair zihinlerde daha ayrıntılı bir resim oluşturabilme ve bu kültüre mütevazı bir katkı sağlama umuduyla yola çıkıyor. Kitabı için derin bir araştırma sonucunda coğrafyanın koşullarını, yetiştirilen ürünleri, hayvancılığı, kullanılan kap kaçağı, pişirme yöntemlerini, yeme adabı gibi dönemin yemek ve yeme kültürünü oluşturan her unsuru bir bütün olarak değerlendirerek tarifler oluşturdu. İki yıllık bir araştırmanın sonunda İslâm coğrafyasında 6 ve 12. yüzyıllar arasında kullanılan tabaklar müze koleksiyonlarından seçilerek bu kitap için tekrar üretildi. Erken Dönem İslâm Mutfak Sanatı ve Kültürü bir yemek kitabı olmanın yanı sıra dönemin yemek kültürü ve hafızasını oluşturan tüm mirasın bir özeti.

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HURMA YAPRAKLARINDAN SOFRA

Ömür Akkor’un“Erken Dönem İslam Mutfak Kültürü” kitabının hikayesi aslında çocukluğuna kadar uzanıyor. Akkor, çocukluğunu yazları memleketi Kilis’te Şeyh Simati’nin türbesinin bahçesinde geçirerek büyümüş. Akkor, “Güzel bir park ve iyi bir havası olan yer gibiydi. Evdekilerle yıllarca oraya çaya, kahveye ve yemeğe gittik. Çocuklar orada oyun oynardı” diyerek anlatıyor o günleri. Güzel anılarını biriktirdiği bir yer olan türbenin sahibinin Peygamberimizin sofrasını kuran sahabe olduğunu öğrenince Akkor, “Hem kendi mesleğimle alakalı hem Kilisli olması kitaba başlamama vesile oldu”diyor. İslamiyet ile birlikte Müslümanların sofrasında değişiklik olup olmadığına değinen Akkor, değişimin bir anda mümkün olamayacağını söylüyor. Cahiliye döneminde yapılan ikramların, yemeklerin, tariflerin çok benzerlerini devamlı gördüğümüzü dile getiren Akkor, “Ama İslamiyet’in belirleyici helal çizgilerinden sonra da iş tamamen helal kısımda kalmaya kadar devam ediyor” diyor. Erken dönem mutfak kültüründe yemek pişirmek, servis etmek ve sofra düzeni için ise her araç gerecin o dönemde de olduğunu söyleyen ve Arap literatürünün zenginliğinden bahseden Akkor; iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik bardakların, kapların, tencerelerin ayrı isimleri olduğunu söylüyor. Akkor, bugünden farklı olarak hurma kaplarının deriden olduğunu ve sofra örtüsü olarak kullandıkları hurma yapraklarından örgüler olduğunu anlatıyor ve sofra olarak hurma yapraklarını serdiklerini söylüyor.

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Erken dönem İslam tarihinde ikram kültürünü Arap coğrafyasında fazlasıyla gördüğümüzü de söyleyen Akkor, özellikle İslamiyet’ten önce de hac merkezi olan Kabe’ye hac vazifesinin haricinde aynı zamanda ticaret kafilelerinin çok fazla geldiğini ve orada mutlaka bir ticaretle beraber insanların bir arada olduğu festival gibi sosyalleştikleri alanlarda Mekkeli kabilelerin mutlaka ikram yapması gerektiğini ve bunu çok önemsediklerini anlatıyor. Akkor, “Mutlaka bir kabile yapıyorsa diğer kabileler daha fazlasını yapmaya çalışıyor. İkram konusunda çok bonkörler” diyor. “Hatta sabah rüzgarı esiyorsa onun bereketiyle estiğini düşünüyorlar” diyen Akkor, bu yüzden o günlerde özellikle daha da fazla ikram ettiklerini kaydediyor.

Erken Dönem İslam Mutfak Kültürü

Akkor’dan özel iftar menüsü

Ömür Akkor, sıradan bir mutfakta kitabından yola çıkarak nasıl bir iftar sofrası hazırlayabiliriz sorusuna ise, mümkün mertebe az olanı hazırlamak istediğini söylüyor. Akkor, “Hurmanın masada olması çok kafi. Zemzem bulabilirsek zemzem ilave edebiliriz. Kitapta telbine un çorbası var. Belki bir parça ondan koyabiliriz, bir de sahine ekleyebiliriz ya da sevik var. Sevik helvasıyla yapılmış birkaç tarif var. Bir tanesini koymak kafi olacaktır. Bence hem dönemin yeme içme kültürünü anlamak açısından hem de bu ayı anlamak açısından önemli bir sofra olacağını düşünüyorum” diyor. Ayrıca Akkor, Yeni Şafak Pazar okurlarına özel bir menü de veriyor:“Eğer bu akşam iftarda bu kitaptan bir şeyler seçecek olsaydım kesinlikle sahine ve arpa ekmeği yapardım. Yemeğe de tiritin en sadesini yapardım. Bayat pideleri hafifçe tereyağında çevirirdim, üzerine et suyu ve bir parça yoğurtla sadece etin böyle rahayasını alarak bayat ekmekleri değerlendirdiğimiz bir yemek yapmış olurdum.”

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HAYAT Ömür Akkor'dan yeni kitap: İlk yemek kitabı Abbasilerin