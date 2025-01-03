Eller Gazze için açıldı

İslam âleminin rahmet, bereket ve mağfiret iklimine adım attığı üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili, dualar ve ibadetlerle idrak edildi. Camiler dolup taşarken cemaat, Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasının farklı bölgelerindeki mazlumların esaretten kurtulması için dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Eskişehir'deki Sivrihisar Ulu Camii'nde Regaib Kandili programında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Erbaş, bu mübarek vakitlerin Müslümanların birlik ve beraberliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile kılmasını diledi.





'HOŞ GELDİN ÜÇ AYLAR' ŞENLİĞİ

İstanbul’da Sultanahmet, Eyüp Sultan, Çamlıca Camii ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi tarihi camilerde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren camilere akın eden cemaat, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle gönüllerini ferahlattı. İstanbul’un manevi simgelerinden biri olan Ayasofya Camii de binlerce kişinin akınına uğradı. Eyüp Sultan Camii’nde yatsı namazının ardından toplu dualar edildi. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, kandil dolayısıyla İstanbul'daki camilerde mevlit hatim programı düzenledi. Akşam namazı sonrası Beykoz'da Hazreti Yuşa Camii, Kadıköy'de Galip Paşa Camii, Ümraniye'de Cevher Ağa Camii ile Kocaeli'de Çoban Mustafa Paşa Camii gibi birçok yerde düzenlenen program sonrası ikramlarda bulunuldu. Kadıköy Osman Ağa Cami ile Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde de "Hoş Geldin Üç Aylar" temalı çocuk şenlikleri yapıldı.





TARİHİ CAMİLERDE KANDİL COŞKUSU

Anadolu’nun dört bir yanında Regaib Kandili coşkusu yaşandı. Konya’da Mevlana Müzesi’ne komşu Aziziye Camii’nde yapılan program, yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Kur’an tilaveti ve dualarla geçen gece, Mevlana’nın manevi huzurunda ayrı bir anlam kazandı. Şanlıurfa’da Balıklıgöl çevresinde düzenlenen programlara hem yerel halk hem de ziyaretçiler katıldı. Bursa’da Ulu Cami ve Emir Sultan Camii başta olmak üzere pek çok camide düzenlenen Regaib Kandili programlarına yüzlerce vatandaş katıldı. Özellikle Ulu Cami’deki program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ilahilerle devam etti. Cami avlusunda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi. Emir Sultan Camii’nde ise gece boyunca zikir halkaları kuruldu ve hatim duası yapıldı. Erzurum’un manevi sembollerinden Lala Paşa Camii’nde düzenlenen kandil programı büyük ilgi gördü. Diyarbakır Ulu Camii’ne gelenler de bu özel gecenin manevi havasını tarihi camide yaşadı.



