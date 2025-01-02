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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaib Gecesi mesajı: Hep birlikte ellerimizi Rabbimize açarak ondan affımızı isteyelim

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaib Gecesi mesajı: Hep birlikte ellerimizi Rabbimize açarak ondan affımızı isteyelim

Halil Akkoç
Halil Akkoç
15:382/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Regaib Gecesi için paylaşımda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Regaib Gecesi için paylaşımda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaib Gecesi dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib Gecesi'ni tebrik ediyorum” dedi. Erbaş, "Rabbimize imanımızı ziyadeleştirecek, sadakatimizi pekiştirecek, kulluğumuzu güzelleştirecek, muhabbet ve kardeşliğimizi güçlendirecek amellerle bu eşsiz vakitleri en güzel şekilde ihya edelim." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Regaib Gecesini tebrik ediyorum.
Bu bereket ikliminde hep birlikte ellerimizi Rabbimize açarak O’ndan affımızı isteyelim, sorumluluklarımızı yeniden tefekkür edelim. Rabbimize imanımızı ziyadeleştirecek, sadakatimizi pekiştirecek, kulluğumuzu güzelleştirecek, muhabbet ve kardeşliğimizi güçlendirecek amellerle bu eşsiz vakitleri en güzel şekilde ihya edelim."
#Ali Erbaş
#Regaib Gecesi
#Kandil

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