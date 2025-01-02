Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaib Gecesi mesajı: Hep birlikte ellerimizi Rabbimize açarak ondan affımızı isteyelim

Bu bereket ikliminde hep birlikte ellerimizi Rabbimize açarak O’ndan affımızı isteyelim, sorumluluklarımızı yeniden tefekkür edelim. Rabbimize imanımızı ziyadeleştirecek, sadakatimizi pekiştirecek, kulluğumuzu güzelleştirecek, muhabbet ve kardeşliğimizi güçlendirecek amellerle bu eşsiz vakitleri en güzel şekilde ihya edelim."