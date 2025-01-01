Regaip Gecesi dolayısıyla yarın tarihi camilerde ikramlarda bulunulacak

Aksu, "Bu kutlu gecenin sayısız güzelliklerinden birine de biz vesile olmak istiyoruz. Mübarek gecede manevi lezzeti yaşayan vatandaşlarımızın dualara açılan ellerini ikramlarla buluşturmak gecemizi daha da güzelleştirecek. Kurum olarak hizmetlerimizin paylaşarak bereketlendiğine inanıyoruz. Tüm illerimizde vatandaşlarımızı bu kutlu geceyi birlikte idrak etmeye ve her bölgemizin sosyal medya hesabından duyurulacak ikram noktalarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.