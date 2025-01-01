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Regaip Gecesi dolayısıyla yarın tarihi camilerde ikramlarda bulunulacak

Regaip Gecesi dolayısıyla yarın tarihi camilerde ikramlarda bulunulacak

15:411/01/2025, Çarşamba
AA
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Regaip Gecesi yarın idrak edilecek.
Regaip Gecesi yarın idrak edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yarın idrak edilecek Regaip Gecesi dolayısıyla tarihi camilerde ikramlarda bulunacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge müdürlükleri aracılığıyla yurdun değişik şehirlerindeki camilerde, yarın akşam namazından itibaren çeşitli ikramlar vatandaşlara sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Regaip Gecesi'nde ikramlaşmanın köklü bir gelenek olduğunu anımsattı.

Aksu, "Bu kutlu gecenin sayısız güzelliklerinden birine de biz vesile olmak istiyoruz. Mübarek gecede manevi lezzeti yaşayan vatandaşlarımızın dualara açılan ellerini ikramlarla buluşturmak gecemizi daha da güzelleştirecek. Kurum olarak hizmetlerimizin paylaşarak bereketlendiğine inanıyoruz. Tüm illerimizde vatandaşlarımızı bu kutlu geceyi birlikte idrak etmeye ve her bölgemizin sosyal medya hesabından duyurulacak ikram noktalarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Regaip Kandili
#Vakıflar Genel Müdürlüğü

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