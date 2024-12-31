Mukaddes üç aylar başlıyor: Regaip Gecesi perşembe günü idrak edilecek

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, ihya edilecek.





Regaip, Miraç ve Berat geceleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.





Regaip Gecesi perşembe günü idrak edilecek

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Geceleri 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.





İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Geceleri, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.





Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.





Müslümanlara Regaip Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.





İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.





Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesi'nin 26 Ocak ve "ramazanın müjdecisi" Berat Gecesi'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.



