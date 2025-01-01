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Yarın Regaip Gecesi: Bu mübarek gecede mazlumların esaretten kurtulması için dua etmeliyiz

Yarın Regaip Gecesi: Bu mübarek gecede mazlumların esaretten kurtulması için dua etmeliyiz

11:451/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
AA
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Regaip Gecesi, üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak ediliyor.
Regaip Gecesi, üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak ediliyor.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Gecesiyarın idrak edilecek. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, "Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okuyup ülkemizin, milletimizin, Müslümanların geleceği, mazlumların esaretten kurtulması için dua etmeliyiz" dedi.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Gecesi, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

"Bu mübarek gecede mazlumların esaretten kurtulması için dua etmeliyiz"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, üç ayların başlangıcında idrak edilen Regaip gecesinin Müslümanlara büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Kapukaya, bu geceyle rağbetin yalnızca Allah'a olması gerektiğini belirterek, bu gecede Müslümanların nefislerinden uzaklaşması gerektiğini ifade etti.

Regaip gecesinden sonraki günde oruç tutmanın faziletli olduğunu belirten Kapukaya, "Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okuyup ülkemizin, milletimizin, Müslümanların geleceği, mazlumların esaretten kurtulması için dua etmeliyiz. Mümkünse bu gece sadaka vermeliyiz. Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri ziyaret ederek onlarla bu manevi atmosferin içinde bir araya gelmeliyiz." dedi.

#Mehmet Kapukaya
#Regaip Kandili
#Üç aylar

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