"İnsanı varlık sahnesine çıkaran yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de defaatle hayatın ve zamanın önemine dikkat çekmiş, bunların kadrini bilme ve gerektiği gibi değerlendirme hususunda insanları uyarmıştır. Esasen her anı değerli olan zamanın insana farkındalık, bilinç ve motivasyon kazandıran bazı özel dilimleri vardır. Bu bağlamda üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazan ayları, söz konusu hususiyetleriyle öne çıkmaktadır. Recep ayının ilk cumasını karşılayan Regaip Gecesi, peygamberimizin mucizevi yükselişini hatırlatan Miraç Gecesi, müminler için af, mağfiret ve arınma vesilesi olan Berat Gecesi, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi ise üç ayların ihtiva ettiği müstesna vakitlerdir.