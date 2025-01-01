Kurtuluşa vesile olsun: Üç Aylar başlıyor

Manevi iklimin güçlendiği mübarek "Üç Aylar" bugün başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan mukaddes üç aylar, Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunuyor ve Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

30 MART’TA BAYRAM

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, "Üç Aylar"ın başlangıcı Recep ayından bir gün sonra 2 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 26 Ocak'ta ve "Ramazan’ın müjdecisi" Berat Kandili'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan’ın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

4 KANDİL GECESİ BU MEVSİMDE

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, beş kandil gecesinin dördünün "Üç Aylar" içinde olduğunu söyledi. Hz. Muhammed'in "Üç Aylar"a dikkati çekerek, "Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl ve bizi Ramazan’a eriştir" duasını yaptığını aktaran Kapukaya, Müslümanların "Üç Aylar"ı bereketli geçirmesi gerektiğini ifade etti.

RECEP VE ŞABAN BİZİ RAMAZAN’A HAZIRLIYOR

Üç aylarda oruç tutmak ve nafile namazları artırmak gerektiğini belirten Kapukaya, "Mübarek "Üç Aylar" kulluğumuz gözden geçirmemiz için fırsat günleri ve geceleridir." dedi. Dünya hayatı içerisindeki maddi ve manevi tehlikeler nedeniyle özellikle üç aylarda Allah'a sığınmak gerektiğini anlatan Kapukaya, "Üç Aylar"ın başında olan Recep ve Şaban ayları adeta bizi Ramazan’a hazırlıyor. Ramazan ayların sultanıdır. Ramazan’ın içinde en mübarek gece olan Kadir Gecesi vardır. Kulun Allah'a en yakın olduğu aydır Ramazan. Tövbe ve istiğfarın yapıldığı, duaların kabul edildiği bir aydır" değerlendirmesinde bulundu.







