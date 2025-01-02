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Bugün Regaip Gecesi: Bu gece ne yapılmalı ve nasıl değerlendirmek gerekir?

Bugün Regaip Gecesi: Bu gece ne yapılmalı ve nasıl değerlendirmek gerekir?

08:122/01/2025, Perşembe
AA
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Üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Gecesi olarak kabul ediliyor.
Üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Gecesi olarak kabul ediliyor.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Peki Regaip Gecesinde neler yapılmalı, nasıl dua edilmeli?

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen
Regaip Gecesi, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Bu gece neler yapılmalı, nasıl dua edilmeli?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, üç ayların başlangıcında idrak edilen Regaip gecesinin Müslümanlara büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Kapukaya, bu geceyle rağbetin yalnızca Allah'a olması gerektiğini belirterek, bu gecede Müslümanların nefislerinden uzaklaşması gerektiğini ifade etti.

  • Regaip gecesinden sonraki günde oruç tutmanın faziletli olduğunu belirten Kapukaya,
    "Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okuyup ülkemizin, milletimizin, Müslümanların geleceği, mazlumların esaretten kurtulması için dua etmeliyiz. Mümkünse bu gece sadaka vermeliyiz. Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri ziyaret ederek onlarla bu manevi atmosferin içinde bir araya gelmeliyiz.
    " dedi.

Regaip Kandili dolayısıyla tarihi camilerde ikramlarda bulunulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bugün idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla tarihi camilerde ikramlarda bulunacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge müdürlükleri aracılığıyla yurdun değişik şehirlerindeki camilerde, yarın akşam namazından itibaren çeşitli ikramlar vatandaşlara sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Regaip Gecesi'nde ikramlaşmanın köklü bir gelenek olduğunu anımsattı.

Aksu, "Bu kutlu gecenin sayısız güzelliklerinden birine de biz vesile olmak istiyoruz. Mübarek gecede manevi lezzeti yaşayan vatandaşlarımızın dualara açılan ellerini ikramlarla buluşturmak gecemizi daha da güzelleştirecek. Kurum olarak hizmetlerimizin paylaşarak bereketlendiğine inanıyoruz. Tüm illerimizde vatandaşlarımızı bu kutlu geceyi birlikte idrak etmeye ve her bölgemizin sosyal medya hesabından duyurulacak ikram noktalarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

#Mehmet Kapukaya
#Regaip Gecesi
#Diyanet İşleri Başkanlığı

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