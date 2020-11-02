Elmalı kurabiye tarifi: Elmalı kurabiye nasıl yapılır?

Hem kolay hem de lezzetli olan elmalı kurabiyeyi sunduğunuz arkadaşlarınız ve aileniz de çok beğenecek. Tarifini aşağıya bıraktık. Yapmanız gereken kolları sıvayıp denemek. Kolay gelsin şimdiden...

Elmalı Kurabiye.

Elmalı Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı un

170 gram küp küp doğranmış tereyağı

1 adet yumurta

1/3 (Çeyrekten biraz fazla) su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı vanilya

2 adet rendelenmiş elma

2 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı toz tarçın

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1/2 (Yarım) adet limon

2 tatlı kaşığı mısır nişastası

1/4 (Çeyrek) su bardağı su

Yeteri kadar pudra şekeri

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Elmalı kurabiye yapılışı

Hamur için bıçaklı bir mutfak robotuna un ve tereyağını koyup kesik kesik çekin. Yumurta, şeker ve vanilyayı da ekleyip kesik kesik çekmeye devam edin. Hamur toparlanınca elinizle disk şeklini verin ve streç filme sarıp en az 2 saat buzdolabında dinlendirin.

Bir tavaya rendelenmiş elma, toz şeker, tarçın ve limon suyunu alıp orta ateşte pişirmeye başlayın. Elmaların dirilikleri gidip suyunu çekince nişasta ve suyu ayrı bir yerde karıştırıp pişen elmaların üzerine ilave edin ve pelteleşene kadar pişirin, altını kapatıp soğutun.

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Soğuyan ve dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzda ortalarını açın, içlerine soğuyan elmalı harçtan koyun. Kapatıp elinizle yuvarlayın ve pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Tepsiyi 10 dakika buzlukta dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Soğuduklarında pudra şekeri serpin.

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Elmalı kurabiye kaç dakikada pişer?

2 saatte hazırlanan elmalı kurabiye 20 dakikada pişer.

Elmalı kurabiye kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan elmalı kurabiyenin kalorisi 290,4.

Elmalı kurabiye yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

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Elmalı kurabiye için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 13,75 lira.