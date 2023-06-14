Endonezyalı öğrenci deprem bölgeleri için 100 bin liralık yardım topladı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde 3’üncü sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam eden Endonezyalı Farizah Farizah, yardım çalışmasında Endonezyalı öğrenci ve gönüllülerin katkılarıyla 100 bin lira tutarında yardım topladı. Farizah, öncülük ettiği projede toplanan yardım tutarını deprem bölgelerinde kullanılmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı’na teslim etti.

Türkiye’nin, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çaba gösterdiğini belirten Farizah Farizah, “Tsunami yaşandığı zaman Türkiye’deki kardeşlerimiz de bize destek olmuştu. Çok büyük bir deprem yaşandı. Bu sefer biz Türkiye için bir şeyler yapmalıyız diye düşündük. Elimizden gelen desteği vermek istedik. Peygamber Efendimiz ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ buyuruyor. Bu düşünce ile harekete geçtik. Çalışmamıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.