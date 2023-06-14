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Hayat

Endonezyalı öğrenci deprem bölgeleri için 100 bin liralık yardım topladı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yönelik destek amacıyla Türkiye'de eğitim görmekte olan Endonezyalı öğrenci Farizah Farizah'ın öncülüğünde hayata geçirilen yardım projesi aracılığıyla 100 bin lira toplandı. Toplanan yardım, deprem bölgelerinde kullanılması amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı'na teslim edildi.

09:51 . 14/06/2023 Wednesday
DHA
Bağışı teslim alan İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen, yapılan bu bağışın manevi yönünün çok kıymetli olduğunu belirterek Farizah Farizah’a ve çalışmaya destek verenlere teşekkür etti.

Bağışı teslim alan İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen, yapılan bu bağışın manevi yönünün çok kıymetli olduğunu belirterek Farizah Farizah’a ve çalışmaya destek verenlere teşekkür etti.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde 3’üncü sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam eden Endonezyalı Farizah Farizah, yardım çalışmasında Endonezyalı öğrenci ve gönüllülerin katkılarıyla 100 bin lira tutarında yardım topladı. Farizah, öncülük ettiği projede toplanan yardım tutarını deprem bölgelerinde kullanılmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı’na teslim etti.


“Bir şeyler yapmalıyız diye düşündük”


Türkiye’nin, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çaba gösterdiğini belirten Farizah Farizah, “Tsunami yaşandığı zaman Türkiye’deki kardeşlerimiz de bize destek olmuştu. Çok büyük bir deprem yaşandı. Bu sefer biz Türkiye için bir şeyler yapmalıyız diye düşündük. Elimizden gelen desteği vermek istedik. Peygamber Efendimiz ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ buyuruyor. Bu düşünce ile harekete geçtik. Çalışmamıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.


Bağışı teslim alan İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen, yapılan bu bağışın manevi yönünün çok kıymetli olduğunu belirterek Farizah Farizah’a ve çalışmaya destek verenlere teşekkür etti.



#öğrenci
#deprem bölgesi
#yardım
#Endonezya
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