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Deprem konutlarını hızlandırma formülü

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün ikinci kez toplanacak. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede süren kalıcı konut çalışmalarındaki son duruma ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’in bilgi paylaşması bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı kabinesi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün ikinci kez toplanacak. İlk randevusu tanışma niteliğinde olan yeni kabinede bakanlar bugün ilk sunumlarını yapacak ve kendi bakanlığının öncelikli gündemlerine ilişkin brifing verecek.

Bu kapsamda 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede süren kalıcı konut çalışmalarındaki son duruma ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’in bilgi paylaşması bekleniyor. İnşaatları hızlandıracak yeni formüllerin de Özhaseki’nin sunumunda detaylandırılacağı öğrenildi. Bölgedeki müteahhitlerle de iş birliğine gidilmesi formülünün masada olduğu kaydedildi. Ayrıca toplantıda ekonomi başta olmak üzere yeni döneme ilişkin yol haritası masaya yatırılacak. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışı, memur ve emekli zammı ile refah payı gibi konulara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sunum yapması da başlıkların arasında yer alıyor.


#Cumurbaşkanlığı Kabinesi
#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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