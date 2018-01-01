Enerji içeceklerine yasak geldi

Tebliğle ürünün alkolle tüketiminin önüne geçmek için etiketlerinde en az 3 milimetre puntoyla "Alkolle karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir" ifadesinin bulunması zorunlu hale getirildi. Enerji içeceklerinin, spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde satılamasının yasaklandığı tebliğle, buralarda ürünlerin reklamına izin verilmeyecek. Ayrıca 18 yaşından küçüklere de satılamayacak. Tebliğle enerji içeceklerine bileşen olarak etil alkol ilave edilemeyeceği hüküm altına alındı.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Ürünü oluşturan bileşenlerin çözündürülmesi ve son ürüne taşınan etil alkol miktarı en fazla 3 gram olacak. "Meyveli" olarak adlandırılan enerji içeceklerinde meyve oranı, gazlılarda en az yüzde 4, gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az yüzde 10 seviyesinde bulunacak. Tebliğe aykırı davrananlar hakkında ilgili kanuna göre yaptırım uygulanacak.