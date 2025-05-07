Erbil’deki tekkede Osmanlı’dan kalma eserler muhafaza ediliyor

Irak’ın Erbil kentine bağlı Şaklava ilçesindeki tekkede, Selçuklu Devleti devrinde yaşayan şair Enveri’nin yaklaşık 7 asırlık şiiri ve Osmanlı Sultanı Abdülaziz adına basılan kitapların da yer aldığı tarihi el yazması eserler büyük bir özenle korunuyor. Şaklava’nın Hiran bölgesindeki tarihi Hiran tekkesinin, 400 yıllık geçmişiyle bölgede dini açıdan önemli bir rolü bulunuyor.