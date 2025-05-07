Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Erbil’deki tekkede Osmanlı’dan kalma eserler muhafaza ediliyor

Erbil’deki tekkede Osmanlı’dan kalma eserler muhafaza ediliyor

04:007/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Osmanlı’dan kalan eserlerin de muhafaza edildiği tekkede, Sultan Abdülaziz adına basılan kitaplar da korunuyor.
Osmanlı’dan kalan eserlerin de muhafaza edildiği tekkede, Sultan Abdülaziz adına basılan kitaplar da korunuyor.

Irak’ın Erbil kentine bağlı Şaklava ilçesindeki tekkede, Selçuklu Devleti devrinde yaşayan şair Enveri’nin yaklaşık 7 asırlık şiiri ve Osmanlı Sultanı Abdülaziz adına basılan kitapların da yer aldığı tarihi el yazması eserler büyük bir özenle korunuyor. Şaklava’nın Hiran bölgesindeki tarihi Hiran tekkesinin, 400 yıllık geçmişiyle bölgede dini açıdan önemli bir rolü bulunuyor.

Irak rejiminin 1961 ve 1987’deki saldırıları nedeniyle tekkedeki birçok el yazması eser zarar görürken, 1297 yılında toplanan şair Enveri’nin şiirlerinin yer aldığı kitaptan da saldırılar nedeniyle tek sayfanın kaldığı belirtiliyor.


#Irak
#Erbil
#tekke
#Osmanlı
#eser
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu işçisinin zam görüşmesinde son durum: Kamu işçi toplu sözleşmesi 2025 zammı ne kadar olacak?