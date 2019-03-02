Hayat Ergenlik sivilcesi deyip geçmeyin
GENEL SAĞLIK

Ergenlik sivilcesi deyip geçmeyin

Sivilce veya diğer adı ile Akne daha çok ergenlik çağlarında görüldüğü için halk arasında bu isimle anılan aknenin birçok gencin başarısızlığına neden olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Cildiye Uzmanı Dr. Tevhide Bozkaya yaptığı açıklamada, aknenin iz bırakma oranının çok yüksek olduğunu ifade ederek, “Bu çocuklarda travmaya sebep olabilir” dedi. Aknenin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkaya, “tedavi edilmemesi ya da yanlış tedavi iz bırakabilir. Sivilce, yağ bezlerinin büyük olmasından dolayı yağ salgısının çok olmasından kaynaklanır. Yağlı ortam bakterilerin üremesi için çok elverişlidir. Yüzde iltihaplı püstül apse gibi görüntüler oluşabilir. Bu oluşumlar ciltte rahatsız edici görüntüye neden olur” diye konuştu.

Başarısızlık önce derse yansıyor

Tedavi edilmemesi durumunda aknenin daha şiddetli bir görünüme ulaşacağını ve çocukların psikolojisini bozacağını sözlerine ekleyen Dr. Bozkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Ergenlik sivilcesi denen bir tanım yok. Yanlış bilinen bir terim. Çocuklarımız tedavi edilmediğinde bundan görsel olarak çok rahatsız oluyorlar. O yaşta, sağlıktan çok aknenin görsel bütünlüklerini bozmasıyla ilgileniyorlar. Kafalarında hep aynadaki yüzleri olduğu için dersleriyle bile ilgilenemiyorlar. Bu onları başarısızlığa itiyor. Bu başarısızlık iş hayatında da devam ediyor. Basit bir hastalık iken tedavi edilmemesi durumunda çocukların psikolojisini etkileyen durumlara dönüşebiliyor."

Her akşam mutlaka yüz yıkanmalı

Bir başka cilt rahatsızlığının da Gül Hastalığı olduğunu anlatan Uzman Dr. Tevhide Bozkaya, “Çoğu kişi sivilcelerle karıştırır. Yatkın olan kişiler de Alerji, stres sıcak ve soğuk gibi dış etkenler buna neden olabilir. Bu rahatsızlıkta ciltte bir yanma hissi yaşanır. Tedavisinde ayrıca ek önlemler de gerekebilir. Bu rahatsızlıkların tedavisi vardır ve ihmal edilmemelidir” dedi.

Gençlere, her akşam yatmadan önce yüzlerini yıkamalarını tavsiye eden Uzman Dr. Bozkaya, bu tür şikayetleri olanların bir cildiye uzmanına gitmelerini tavsiye etti. Rahatsızlık durumunda eğer hekim tarafından hap tedavisi verildiyse aksatılmaması gerektiğini anlattı.

Askeri helikopter ile taşındı
HAYAT
Askeri helikopter ile taşındı

Saç dökülmesinde yapılması gerekenler
HAYAT
Saç dökülmesinde yapılması gerekenler

Modada Matrakçı Nasuh dokunuşu
HAYAT
Modada Matrakçı Nasuh dokunuşu
Arkamızda halkımız var

Arkamızda halkımız var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuşuyor.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

​Adalet Bakanı, Suriye'ye yönelik operasyonu değerlendirdi.
QR kodlu tapu çok önemli

QR kodlu tapu çok önemli

​Bakan Kurum, QR kodlu yeni tapu senet uygulamasını anlattı.
Tutuklandı

Tutuklandı

​DHKP-C operasyonunda sığınakta yakalanmıştı.
YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

İki terör örgütü Türkiye'ye karşı işbirliğinde.
PKKnın şah damarını kestik

PKKnın şah damarını kestik

​İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadeleyi değerlendirdi.
Huawei CFOsuABD yolcusu

Huawei CFOsuABD yolcusu

​Çin Dışişleri bakanlığı iade nedeniyle Kanada'ya tepki gösterdi.
Gizemini koruyor

Gizemini koruyor

​Sivas'taki Delik Tepe görenleri hayrete düşürüyor.
Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

​Edirne'den Kars'a neredeyse tüm illerde yer alıyor.
Ölüm büyüsünekırmızı bülten

Ölüm büyüsünekırmızı bülten

​İki yılda 2 milyon TL para alan zanlı için yeni karar.
Yabancıya kaptırılabilir

Yabancıya kaptırılabilir

Asansör üreticilerinden Türk markası çağrısı.
2026da göklerde

2026da göklerde

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı milli uçakta tarih verdi.
Kuyumculardan tavsiye

Kuyumculardan tavsiye

​31 Mart seçimleri öncesi yatırım zamanı.
Kıskıvrak yakalandılar

Kıskıvrak yakalandılar

Eş zamanlı uygulamalarda 2 bin 612 kişi yakalandı.
Ankaragücü yasta:2 ölü 23 yaralı

Ankaragücü yasta:2 ölü 23 yaralı

Taraftarların bulunduğu otobüs kaza yaptı.
Cumhurbaşkanlığıaracı kaza yaptı

Cumhurbaşkanlığıaracı kaza yaptı

Erdoğan'ı koruyan 5 özel harekatçı yaralandı.
Karatayı dinlemeyinölebilirsiniz

Karatayı dinlemeyinölebilirsiniz

Anjiyo olan Altaylı, Karatay'a ateş püskürdü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.