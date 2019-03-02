Ergenlik sivilcesi deyip geçmeyin

Cildiye Uzmanı Dr. Tevhide Bozkaya yaptığı açıklamada, aknenin iz bırakma oranının çok yüksek olduğunu ifade ederek, “Bu çocuklarda travmaya sebep olabilir” dedi. Aknenin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkaya, “tedavi edilmemesi ya da yanlış tedavi iz bırakabilir. Sivilce, yağ bezlerinin büyük olmasından dolayı yağ salgısının çok olmasından kaynaklanır. Yağlı ortam bakterilerin üremesi için çok elverişlidir. Yüzde iltihaplı püstül apse gibi görüntüler oluşabilir. Bu oluşumlar ciltte rahatsız edici görüntüye neden olur” diye konuştu.

Başarısızlık önce derse yansıyor

Tedavi edilmemesi durumunda aknenin daha şiddetli bir görünüme ulaşacağını ve çocukların psikolojisini bozacağını sözlerine ekleyen Dr. Bozkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ergenlik sivilcesi denen bir tanım yok. Yanlış bilinen bir terim. Çocuklarımız tedavi edilmediğinde bundan görsel olarak çok rahatsız oluyorlar. O yaşta, sağlıktan çok aknenin görsel bütünlüklerini bozmasıyla ilgileniyorlar. Kafalarında hep aynadaki yüzleri olduğu için dersleriyle bile ilgilenemiyorlar. Bu onları başarısızlığa itiyor. Bu başarısızlık iş hayatında da devam ediyor. Basit bir hastalık iken tedavi edilmemesi durumunda çocukların psikolojisini etkileyen durumlara dönüşebiliyor."

Her akşam mutlaka yüz yıkanmalı

Bir başka cilt rahatsızlığının da Gül Hastalığı olduğunu anlatan Uzman Dr. Tevhide Bozkaya, “Çoğu kişi sivilcelerle karıştırır. Yatkın olan kişiler de Alerji, stres sıcak ve soğuk gibi dış etkenler buna neden olabilir. Bu rahatsızlıkta ciltte bir yanma hissi yaşanır. Tedavisinde ayrıca ek önlemler de gerekebilir. Bu rahatsızlıkların tedavisi vardır ve ihmal edilmemelidir” dedi.

Gençlere, her akşam yatmadan önce yüzlerini yıkamalarını tavsiye eden Uzman Dr. Bozkaya, bu tür şikayetleri olanların bir cildiye uzmanına gitmelerini tavsiye etti. Rahatsızlık durumunda eğer hekim tarafından hap tedavisi verildiyse aksatılmaması gerektiğini anlattı.

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