Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen “20. Çocuk Filmleri Festivali” sona erdi. Çocukların sanatsal üretimle iç içe olmalarına, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik eden fesitval, Şanlıurfa’da düzenlendi. Festivalde, birbirinden keyifli atölye ve film gösterimleri ile çocuklar kültür sanatla buluşurken, bir filmin yazım ve yapım aşamasından izleme kültürüne dek bütün aşamaları eğlenceli aktivitelerle sunuldu.