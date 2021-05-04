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Hayat Esenlerde Ramazan programına konuk olan Payitaht Abdülhamidin Tahsin Paşası Dönem dizileri sorumluluk gerektirir
AKTÜEL

‘Esenler’de Ramazan’ programına konuk olan Payitaht Abdülhamid'in Tahsin Paşa'sı: Dönem dizileri sorumluluk gerektirir

Nur Haktan’ın sunumuyla Şehir Ekranı TV’de izleyiciyle buluşan ‘Esenler’de Ramazan’ programının konukları, Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu ve Cem Uçan oldu.

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‘Esenler’de Ramazan’ programına konuk olan Payitaht Abdülhamidin Tahsin Paşası: Dönem dizileri sorumluluk gerektirir
‘Esenler’de Ramazan’ programının konukları Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları Bahadır Yenişehirlioğlu ve Cem Uçan oldu.

Esenler Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında izleyiciyle buluşturulan ‘Esenler’de Ramazan’ programının konukları Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları Bahadır Yenişehirlioğlu ve Cem Uçan oldu.

  • Dönem dizilerinde yer almanın ciddi bir sorumluluk istediğini belirten Yenişehirlioğlu, “Tahsin Paşa’yı canlandırırken karaktere kendinizden bir şeyler katmanız mümkün olmuyor. Vücut dilimiz ve kostümlerimizle zaten belli bir karakteri olan tarihi bir şahsiyeti canlandırıyoruz” dedi.

‘Esenler’de Ramazan’ programının konukları Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları Bahadır Yenişehirlioğlu ve Cem Uçan oldu.
‘Esenler’de Ramazan’ programının konukları Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları Bahadır Yenişehirlioğlu ve Cem Uçan oldu.

TAHSİN PAŞA GİBİ YAŞAMIYORUM

Oyunculuktan önceki yaşamında avukatlık mesleğini yerini getirdiğini belirten oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, “Oyunculuğun çok renkli bir tarafı var ama setlerde insanüstü bir performansla çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Oynadığımız karakterlere inandık ve onları içselleştirdik. Tahsin Paşa’ya kendimden de bir şeyler kattım. Yarın başka bir projede başka karaktere bürünürüm. İnsanlar sevdikleri oyuncuları, izledikleri karakterlerle özümsüyorlar. Ben hayatımı Tahsin Paşa gibi yaşamıyorum. İzleyici de bu ayrımı yapabilmeli.”

‘Esenler’de Ramazan’ programının ekibi.
‘Esenler’de Ramazan’ programının ekibi.

ŞÜKREDECEK ÇOK ŞEY VAR

Programda hayata dair açıklamalarda da bulunan Yenişehirlioğlu şunları kaydetti:

  • “Anı pozitif yaşamalı ve her şeye rağmen aynaya baktığımızda kendimizle barışık olmalıyız. Bunu inanarak yapmalıyız. Günümüzün en büyük problemi şu ki insanlar kendilerine maske takıyor ve öykünmek istedikleri kişiler gibi hayatlarına devam etmek istiyorlar. İşte o zaman da başarısız oluyorlar. Çünkü o kişi sen değilsin. Kişi günahıyla, hatasıyla, eksiğiyle kendisiyle barışmalı. Bunu yapabilirse toplumla da barışmış olur. Yakın coğrafyamızda yaşananları görüyoruz. Başına bombalar yağan ya da botlarda hayata tutunmaya çalışan biri olmadığım için Allah’a şükrediyorum. Her sabah uyandığımda şükredecek çok şeyin olduğunu düşünerek yeni güne başlıyorum.”

‘Esenler’de Ramazan’ programının konukları Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları Bahadır Yenişehirlioğlu ve Cem Uçan oldu.
‘Esenler’de Ramazan’ programının konukları Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları Bahadır Yenişehirlioğlu ve Cem Uçan oldu.

KOŞARAK GİTTİĞİMİZ BİR SETTİ

Payitaht Abdülhamid dizisinin Türki Cumhuriyetlerde, Güney Amerika ve Arjantin’de severek takip edildiğini belirten oyuncu Cem Uçan, “Bizim sektörde bu işlerin kaptanlığı çok önemlidir. Dizide Abdülhamid’i canlandıran Bülent abi ve Bahadır abi çok iyi kaptanlık yaptı. Payitaht Abdülhamid’in bu kadar uzun soluklu olmasının nedeni herkesin enerjisinin yüksek olmasıydı. Sete her zaman koşarak gittim. Dizide çok güzel anılarımız oldu ve bize çok güzel dostluklar kazandırdı. Gurursuz, kibirsiz, birlikte şakalaşabildiğimiz, birbirinin derdiyle dertlenen insanlarla birlikte çalıştık” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından Payitaht Abdülhamid dizisinde Muallim İsmail Hakkı Bey'i canlandıran Necip Karakaya konseri izleyiciyle buluştu.

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