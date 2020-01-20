Hayat Eşinin yanına konuldu
AKTÜEL

Eşinin yanına konuldu

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı. Ecevit’in naaşı dün Kocatepe’de öğleyin kılınan cenaze namazının ardından, vasiyetine uygun olarak, eşi Bülent Ecevit’in kabrinin de bulunduğu devlet mezarlığına defnedildi. Cenazeye siyaset dünyasından geniş katılım oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defni için Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak yasa teklifi hazırladığını açıkladı. Meclis’teki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini ve durumun hassasiyeti göz önüne alınarak bir çözüm bulunduğunu ifade eden Özkoç, şunları söyledi: “Rahşan Ecevit’in son dileğini, vasiyetini yerine getirebilmek için Meclis’teki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldik. Yaptığımız görüşme neticesinde Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defnine ilişkin 5 grubun ortak yasa teklifi sunmasını kararlaştırdık. Meclis Genel Kurulu da ilk oturumda kanun teklifini, yasal hale getirecek.”
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defni için Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak yasa teklifi hazırladığını açıkladı. Meclis’teki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini ve durumun hassasiyeti göz önüne alınarak bir çözüm bulunduğunu ifade eden Özkoç, şunları söyledi: “Rahşan Ecevit’in son dileğini, vasiyetini yerine getirebilmek için Meclis’teki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldik. Yaptığımız görüşme neticesinde Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defnine ilişkin 5 grubun ortak yasa teklifi sunmasını kararlaştırdık. Meclis Genel Kurulu da ilk oturumda kanun teklifini, yasal hale getirecek.”

Ankara’da cuma akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi, Demokratik Sol Parti’nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit (97) düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Ecevit için Kocatepe Camii’nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, birçok siyasetçi ve vatandaşlar katıldı. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal çelenk gönderdi. Cenazede taziyeleri, Rahşan Ecevit’in kız kardeşi Asude Aral kabul etti.

Rahşan Ecevit

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

  • Cenaze törenine Ecevit’in mezarına konulmak üzere memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Rahşan Ecevit’in cenazesi, yeniden cenaze aracına taşındı. Ecevit’in cenazesi, isteği üzerine 2006 yılında hayatını
  • kaybeden eşi Bülent Ecevit’in kabrinin de bulunduğu devlet mezarlığına defnedildi.

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