Eşinin yanına konuldu

Ankara’da cuma akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi, Demokratik Sol Parti’nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit (97) düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Ecevit için Kocatepe Camii’nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, birçok siyasetçi ve vatandaşlar katıldı. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal çelenk gönderdi. Cenazede taziyeleri, Rahşan Ecevit’in kız kardeşi Asude Aral kabul etti.
EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
- Cenaze törenine Ecevit’in mezarına konulmak üzere memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Rahşan Ecevit’in cenazesi, yeniden cenaze aracına taşındı. Ecevit’in cenazesi, isteği üzerine 2006 yılında hayatını
- kaybeden eşi Bülent Ecevit’in kabrinin de bulunduğu devlet mezarlığına defnedildi.