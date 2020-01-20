Eşinin yanına konuldu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defni için Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak yasa teklifi hazırladığını açıkladı. Meclis’teki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini ve durumun hassasiyeti göz önüne alınarak bir çözüm bulunduğunu ifade eden Özkoç, şunları söyledi: “Rahşan Ecevit’in son dileğini, vasiyetini yerine getirebilmek için Meclis’teki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldik. Yaptığımız görüşme neticesinde Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defnine ilişkin 5 grubun ortak yasa teklifi sunmasını kararlaştırdık. Meclis Genel Kurulu da ilk oturumda kanun teklifini, yasal hale getirecek.”