Hayat Eski aşılar hala koruyucu
GENEL SAĞLIK

Eski aşılar hala koruyucu

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Yeni varyantlara karşı yeni aşılara ulaşılamayan yerlerde eski aşılar kullanılabilir” dedi.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Eski aşılar hala koruyucu
Arşiv.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Kovid-19’un alt varyantları için geliştirilen BioNTech ve Moderna aşılarının uygulanmasına başlanıyor. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, Moderna ve BioNTech’in iki varyant için geliştirdiği aşıların hatırlatıcı doz olarak kullanılmasına onay verdi. Yeni hatırlatma dozu, Omicron’un BA.4 ve BA.5 varyantlarını hedef alıyor. BioNTech’in güncellenmiş aşısının 12 yaş ve üzerine, Moderna’nın aşısının ise 18 yaş ve üzerine uygulanması tavsiye edildi. Aşıların kış mevsimi öncesinde virüse karşı bağışıklığı artıracağı belirtiliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul yeni aşıya ulaşılamaması durumunda eskilerinin kullanılmaya devam edilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Ertuğrul aşıların hastaneye yatışları ve ölümleri ciddi oranda azalttığını ancak hastalığa yakalanma konusunda aşıların etkinliğinin düştüğünü belirtti.

Bülent Ertuğrul
Bülent Ertuğrul

HASTALIĞI ENGELLER

  • Ertuğrul, “yeni varyantlara karşı uyarlanmış aşılar ve bu aşılarla hastalığı da engelleyebilme şansımız varken o zaman hatırlatma dozu olarak eski aşıları yapmanın bir anlamı kalmadı. Ama yeni aşılara ulaşılamayan yerlerde eski aşılar da hala kullanılabilir olacaktır” dedi.

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