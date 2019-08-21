Hayat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu defa güldürecek Aman Reis Duymasın
SİNEMA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu defa güldürecek: 'Aman Reis Duymasın'

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisi ile tanıdığımız yeraltı dünyasının en önemli karakterli bu kez sevenlerini güldürecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle gönüllere taht kuran ekip, çıktıkları tatilde yaşadıkları maceralarla sinemaseverleri kahkahaya boğacak. 13 Aralık'ta vizyona girmesi beklenen 'Aman Reis Duymasın' isimli filmin çekimleri büyük bir gizlilik ile çekilerek 4 haftada tamamlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filmin başrol oyuncularından biri de Ozan Akbaba.
Filmin başrol oyuncularından biri de Ozan Akbaba.

Yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan’ın oturduğu ‘Aman Reis Duymasın’ 13 Aralık’ta Türkiye’de sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Yıllardır ekranların fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın büyük kadrosu, televizyondan sonra ‘Aman Reis Duymasın’ filmiyle beyazperdede sevenlerini karşısına çıkıyor.

Filmin çekimleri uzun bir ön hazırlık döneminden sonra 4 haftada gerçekleştirildi. Çekimlerin büyük bir gizlilikle sürdürüldü film, eğlenceli sahneleriyle sevenlerini güldürecek.

Filmin çekimleri ise İstanbul ve Erdek başta olmak üzere bir çok mekanda gerçekleşti.

Çok komik bir film geliyor

Yeraltı dünyasının en önemli karakterli bu kez sevenlerini güldürecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle gönüllere taht kuran ekip, çıktıkları tatilde yaşadıkları maceralarla sinemaseverleri kahkahaya boğacak.

Hikayesi kadar kadrosu da zengin

‘Aman Reis Duymasın’ filminin hikayesi kadar kadrosu da zengin. Film de Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler, Ezgi Esma Kürklü gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

  • Filmin Konusu: Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Kadınlı erkekli bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul’a dönmek yerine devam etme kararı alırlar. Yönettikleri bu büyük dünyanın tam zıttında küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli’nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır.
  • Oyuncular: Ozan Akbaba (İlyas), Mustafa Üstündağ (Boran) Emir Benderlioğlu (Behzat), Hakan Karsak (Enişte), Savaş Özdemir (Tipi) Sevinç Gürşen (Hatice), Sevil Akı (Emine), Tevfik Erman Kutlu (Tekin), Ömer Kurt (Zafer), Bekir Çiçekdemir (Hüsnü), Sabahattin Yakut (Korhan), Berna Üçkareler (Sibel) Ezgi Esma Kürklü (Gamze)

Suriyeliler ve Türkiye'deki hayatları
HAYAT
Suriyeliler ve Türkiye'deki hayatları
Ahlaki değerleri bitiren başarı

Ahlaki değerleri bitiren başarı

Üç ayda 600 milyon dolar kazandı!
Harekata destek

Harekata destek

Süryaniler, Fırat'ın doğusunda güvenlik istiyor.
Canlı bombanın yakalanma anı

Canlı bombanın yakalanma anı

Şanlıurfa'daki operasyonun görüntüleri çıktı.
Dağlar teröristlerden temizlendi

Dağlar teröristlerden temizlendi

​Jandarma Genel Komutanı Çetin'den flaş açıklama.
Kafa karıştıran<br> sahte paralar

Kafa karıştıran
sahte paralar

Tamamının neredeyse 100 TL olması dikkat çekti.
5 kez sildi<br>karakolluk oldu

5 kez sildi
karakolluk oldu

​Temizlik işçisine onur kırıcı hareket.
1 milyon 349 bin<br>kök ele geçirildi

1 milyon 349 bin
kök ele geçirildi

Diyarbakır'da ​PKK'nın finans kaynağına darbe.
Gelin<br>kavgasında katliam

Gelin
kavgasında katliam

3 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü.
Kız lisesini kül etti

Kız lisesini kül etti

​Taliban'ın ateşe verdiği okul kullanılamaz hale geldi.
Tepki çeken fiyat

Tepki çeken fiyat

50 liralık lahmacundan sonra 80 TL'ye waffle.
Uzlaşma sağlanamadı

Uzlaşma sağlanamadı

Hükümet ile memurlar arasında gelinen son nokta.
Sona doğru

Sona doğru

​Fenerbahçe, Babacar ve kulübüyle anlaştı.
Öğlene dikkat!

Öğlene dikkat!

İstanbul ve bir çok ile son dakika uyarısı.
Aylardır gizlenen<br>hırsızı bekçi yakaladı

Aylardır gizlenen
hırsızı bekçi yakaladı

Çalıştıkları bankadan 30 milyon TL çalarak film gibi bir soyguna imza atmışlardı.
Huzur ve<br>hizmet gelecek

Huzur ve
hizmet gelecek

​Diyarbakır, Mardin ve Van'ın kaynakları artık PKK'ya aktarılamayacak.
Baharat<br>kokulu Zanzibar

Baharat
kokulu Zanzibar

​Tropik adadaki baharat yetiştiricisi Abdullah bahçesini Yeni Şafak'a açtı.
İkili ilişkiler ele alındı

İkili ilişkiler ele alındı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.