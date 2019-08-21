Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu defa güldürecek: 'Aman Reis Duymasın' ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisi ile tanıdığımız yeraltı dünyasının en önemli karakterli bu kez sevenlerini güldürecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle gönüllere taht kuran ekip, çıktıkları tatilde yaşadıkları maceralarla sinemaseverleri kahkahaya boğacak. 13 Aralık'ta vizyona girmesi beklenen 'Aman Reis Duymasın' isimli filmin çekimleri büyük bir gizlilik ile çekilerek 4 haftada tamamlandı.

Haber Merkezi 21 Ağustos 2019, 10:38 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019, 10:50 Yeni Şafak