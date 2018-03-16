Ev salçasından uzak durun

Nefroloji Uzmanı Dr. Alper Alp, vücudumuzun kan ve sıvı filtresi olan böbrekler ve hastalıkları, korunma yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Dr. Alper Alp, ülkemizde her yedi kişiden birinde görülen böbrek hastalıklarından korunmak için başta tuz, bilinçsiz ilaç ve sigaradan uzak durulması gerektiğini belirtirken, özellikle ev hanımlarına, “Yoğun tuz içeren ev salçalarından ve aktarlarda satılan bitkisel ürünlerden uzak durun” çağrısında bulundu.

Nefroloji Uzmanı Dr. Alper Alp

Böbreklerin en büyük düşmanının tuz

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Tanrısev ve Uzman Dr. Alper Alp, böbrekler, fonksiyonları ve hastalıkları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Böbreklerin yaşamsal görev üstlendiğine dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Dr. Alper Alp, vücuttaki atıkları ve fazla sıvıyı uzaklaştırmak için adeta bir filtre işlevi gören, kan basıncı kontrolünden, kemik iliğinde alyuvar yapımına kadar çoklu fonksiyonları bulunan böbreklerin en büyük düşmanının tuz, yüksek proteinli beslenme, sigara, alkol ve yetersiz su alımı olduğunu söyledi. Böbrek rahatsızlıklarını tetikleyen en önemli madde olan tuz ve bitkisel ürünler konusunda ev hanımlarına seslenen Dr. Alper Alp, yoğun tuz içeren ev salçalarından ve aktarlarda bilinçsizce satılan bitkisel ürünlerden uzak durulmasını tavsiye etti.

Böbrek hastalıklarının sinsi bir seyir izlemesi nedeniyle toplumda görülme sıklığı ve yaygınlığının arttığına dikkat çeken Alp, “Düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde teşhisi zordur. 10 kronik böbrek hastasından sadece biri hastalığın farkındadır. Farkındalığının ve erken tanısının düşük olması nedeniyle, hastalık sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerler” dedi.

Sık idrara çıkmak erken tanıda önemli

Kronik böbrek hastalığı için en yüksek risk faktörlerinin şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp-damar hastalıkları, obezite olduğuna dikkat çeken Uzmanı Dr. Alper Alp, “Gece bir seferden daha fazla idrara çıkan hastaların böbrek fonksiyon testlerini yaptırması erken tanıda önemlidir. Ödem, tansiyon kontrolünde zorlaşma, idrarda mikroskobik ya da gözle görülür kanama veya protein kaçağının olması gibi durumlar diğer belirtiler arasında yer almaktadır. Son dönem böbrek yetmezliğine ulaşmış hastalarda iştahsızlık, bulantı, kusma, kaşıntı, kramp, halsizlik gibi şikayetler görülebilir” diye konuştu.

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