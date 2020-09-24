Evde hambuger nasıl yapılır?

Evde kolayca yapabileceğiniz ve tadına bayılacağınız yemek tarifi olan hamburger için tarife buyurun...
Hamburger Köftesi Tarifi
Malzemeler:
400 Gram Köftelik Dana Döş Kıyma
100 Gram Az Yağlı Koyun Kıyması
1 Adet Kuru Soğan
1 Tutam Maydanoz
1 Tatlı Kaşığı Toz Kimyon
1 Çay Kaşığı Toz Yenibahar
1 Çay Kaşığı Çekilmiş Taze Karabiber
2 Çorba Kaşığı Galeta Unu
Yeteri Kadar Tuz
1 Çay Kaşığı Karbonat
1 Çay Kaşığı Limon Suyu
1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Su
3 Diş Sarımsak
Servis Malzemeleri
2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı
1 Kase Doğranmış Mantar
1 Adet Hilal Doğranmış Kuru Soğan
Arzu Ettiğiniz Kadar Hardal
Arzu Ettiğiniz Kadar Mayonez
Hamburger Yapılışı
Zeytinyağını tavaya alıp kızdırın.
Mantarı ekleyin.
Soğanı ekleyin ve solana kadar kavurun.
Köfte için kıymaları yoğurma kabına alın.
Soğanı rendeleyip ekleyin.
Maydanozu kıyıp ekleyin.
Baharatları, tuzu ve galeta ununu ekleyin.
Karbonat ve limon suyunu beraber karıştırıp, suya ekleyin.
Suyu üzerinde gezdirin.
Sarımsakları ezin, ekleyin.
Köfteyi 5 dakika yoğurun. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve köfte şeklini verin. Izgara tavanızı yağlayın ve kızdırın, köfteleri yerleştirip arkalı önlü pişirin.
Hamburger ekmeklerinizi ikiye bölüp mayonez ve hardal sürün. Köfteyi yerleştirip, karamelize olmuş soğan ve mantardan yayın. Üzerini kapatıp servis edin.
Hamburger kaç dakikada pişer?
30 dakikada hazırlanan hamburger 20 dakikada pişer.
Hamburgerin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan hamburgerin kalorisi 196.
Hamburger yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Hamburger için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 33 lira.