Evde hambuger nasıl yapılır? Evde hambuger nasıl yapılır? Hamburger ekmeğinin arasında bir dilim domates, biraz yeşillik, bitkisel yağla kızarttığınız hamburger köftesi, karamelize olmuş soğan ve mantar ile yanında mayonezi hardalıyla ziyadesiyle iştah kabartan ekmeğe kim hayır diyebilir ki? Size mis gibi hamburger tarifi hazırladık. Peki evde hamburger nasıl yapılır? İşte hamburger tarifi...

Haber Merkezi 24 Eylül 2020, 13:01 Son Güncelleme: 24 Eylül 2020, 13:01 Yeni Şafak