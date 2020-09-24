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Evde hambuger nasıl yapılır?

Evde hambuger nasıl yapılır?

Hamburger ekmeğinin arasında bir dilim domates, biraz yeşillik, bitkisel yağla kızarttığınız hamburger köftesi, karamelize olmuş soğan ve mantar ile yanında mayonezi hardalıyla ziyadesiyle iştah kabartan ekmeğe kim hayır diyebilir ki? Size mis gibi hamburger tarifi hazırladık. Peki evde hamburger nasıl yapılır? İşte hamburger tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamburger
Hamburger

Evde kolayca yapabileceğiniz ve tadına bayılacağınız yemek tarifi olan hamburger için tarife buyurun...

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Hamburger yapılışı.

Hamburger Köftesi Tarifi

Malzemeler:

400 Gram Köftelik Dana Döş Kıyma

100 Gram Az Yağlı Koyun Kıyması

1 Adet Kuru Soğan

1 Tutam Maydanoz

1 Tatlı Kaşığı Toz Kimyon

1 Çay Kaşığı Toz Yenibahar

1 Çay Kaşığı Çekilmiş Taze Karabiber

2 Çorba Kaşığı Galeta Unu

Yeteri Kadar Tuz

1 Çay Kaşığı Karbonat

1 Çay Kaşığı Limon Suyu

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Su

3 Diş Sarımsak

Servis Malzemeleri

2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Kase Doğranmış Mantar

1 Adet Hilal Doğranmış Kuru Soğan

Arzu Ettiğiniz Kadar Hardal

Arzu Ettiğiniz Kadar Mayonez

Hamburger yapılışı.

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Hamburger Yapılışı

Zeytinyağını tavaya alıp kızdırın.

Mantarı ekleyin.

Soğanı ekleyin ve solana kadar kavurun.

Köfte için kıymaları yoğurma kabına alın.

Soğanı rendeleyip ekleyin.

Maydanozu kıyıp ekleyin.

Baharatları, tuzu ve galeta ununu ekleyin.

Karbonat ve limon suyunu beraber karıştırıp, suya ekleyin.

Suyu üzerinde gezdirin.

Sarımsakları ezin, ekleyin.

Köfteyi 5 dakika yoğurun. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve köfte şeklini verin. Izgara tavanızı yağlayın ve kızdırın, köfteleri yerleştirip arkalı önlü pişirin.

Hamburger ekmeklerinizi ikiye bölüp mayonez ve hardal sürün. Köfteyi yerleştirip, karamelize olmuş soğan ve mantardan yayın. Üzerini kapatıp servis edin.

Hamburger yapılışı.

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Hamburger kaç dakikada pişer?

30 dakikada hazırlanan hamburger 20 dakikada pişer.

Hamburgerin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan hamburgerin kalorisi 196.

Hamburger yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Hamburger için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 33 lira.

Hamburger yapılışı.

Hamburger yapılışı.

Hamburger yapılışı.

Hamburger yapılışı.

Hamburger yapılışı.
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