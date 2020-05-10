Evde kal kendine çanta yap

Korona günleri ile beraber baharı tam anlamıyla yaşayamasak da yaz tüm sıcağı ve heyecanı ile kapımızda. Evlerimize kapandığımız şu günlerde kendimize bu dönemi daha eğlenceli hale getirecek, üreterek mutlu olacağımız aktiviteler arıyoruz. Birkaç yıldır trend olmaya devam eden makrome, hasır, rattan, jüt, rafya gibi el örgüsü çantalar, üretmek ve yeni beceriler elde etmek için tam da bu zamanların aktivitesi olabilir. Yaz kombinlerine en çok yakışan hasır çantalar farklı bir çok versiyonu ile modacıların koleksiyonlarının baş köşelerinde yerlerini aldılar bile. Sadece plajlarda görmeye alışık olduğumuz bu çantalar; Fendi, Prada; valentino, Celine gibi ünlü moda evlerinin koleksiyonlarına girerek sokak sitillerinin de vazgeçilmez parçası olmayı başardı.

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KENDİ ÇANTANIZI KENDİNİZ TASARLAYIN

Fotoğraf: Arşiv

Uzmanlar, pandemi ile beraber evde geçen stresli ve bazen sıkıcı günlerin en büyük ilacı olarak hobileri gösteriyor. Bir yandan sizi rehabilite ederken, üretmenin hazını da aynı anda yaşatır hobilerimiz. Nakış, kanaviçe, batik, şiş ve tığ örgüsü kıyafetler, makrome ve daha nicesi moda severlerin ilgi duyacağı ve kendi tasarımlarına imza atabilecekleri hobilerden. Ünlü markaların koleksiyonların da yer alan bu çantaların malzemelerini bulmak, nasıl yapılacağını öğrenmekte çok zor değil. Birçok YouTube ve İnstagram sayfasında detaylı anlatımlarla bu becerileri kısa zamanda elde edebiliriz. Farklı örgü teknikleri kullanarak ve farklı malzemeleri bir araya getirerek tamamen size özel tasarımlar yapabilirsiniz. Özellikle makrome örgü tekniği kullanılarak çanta dışında kemer, küpe, bileklik yapabilir; eski sandaletlerinizi yenileyebilirsiniz. Aynı teknikle çocuklarınıza eğlenceli sırt çantaları yaparak onlar da aktiviteye dahil edilebilir. Pamuklu her hangi bir kumaştan dikeceğiniz basit bir market çantasını batik tekniği ile boyayarak ve belki makromeden yapılmış bir askı ile ünlü markalarla yarışır bir plaj çantası tasarlayabilirsiniz.

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DOLABINIZI TASARIMSAL DOKUNUŞLARLA GÜNCELLEYİN

Fotoğraf: Arşiv

Bu yıl ki gardrop detoksumuzu sıkıldığımız ya da kullanmadığımız kıyafetleri elden çıkarmak yerine tekrar gözden geçirip, bazı parçaları ufak ilaveler ya da eksiltmelerle yenileyebiliriz. Bütçenize katkıda bulunurken, size özel, sizin hayal gücünüzden üremiş eğlenceli parçalar elde etmek çok kolay. Penye ip, Rafya, Hasır, Rattan, Jüt, deri, kanvas gibi kolayca temin edebileceğiniz malzemelerle, modası geçmiş, ya da giymekten sıkıldığınız kıyafetlerinizi küçük değişiklik ve ilavelerle güncelleyebilirsiniz. Bu yazın başka bir trendi olan tığ işi kazaklar, yelekler ya da hırkaları kendiniz tasarlayabilirsiniz. Bu yıl hemen hemen bütün moda evlerinin kullandığı başka bir trend ise batik desen oldu. Kumaşın iple bağlanarak boyanması ile elde edilen desen için sadece düz beyaz bir kumaş, kumaş boyası ile ip yeterli. T-Shirtlerinizden, bez çantalarınıza, Pareolarınızdan, jeanlerinize kadar beyaz olan her giysinize bu tekniği uygulayabilirsiniz. Poplin tuniklerinizin yakalarına basit bocuk işlemeleri yaparak ışıltılı gömlek trendini yakalamış olursunuz. Hazır satılan tülbent oyalarını denim ceketinize monte ederek çok bohem bir görüntü elde edebilirsiniz. Geleneksel Türk el sanatlarının birbirinden güzel teknikleri ile giysilerinizi renklendireceğiniz gibi ev dekorasyonunuzu yenileyebilirsiniz. Hasır sepetler, kanaviçe yastıklar, makrome lambalar evinize ufak ama eğlenceli dokunuşlar katabilir.

Fotoğraf: Arşiv



2020 SIRA DIŞI ÇANTA BOYLARI

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Fotoğraf: Arşiv