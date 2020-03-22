Hayat Evdeki zamanın kalitesi arttı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Evdeki zamanın kalitesi arttı

Salgından etkilenmeden evde geçirilecek zamanın kıymeti, kültür sanat faaliyetleri, ibadet ve matematik sayesinde kaliteli hâle geliyor. Dileyen canlı söyleşileri takip eder, dileyen çocuklarıyla birlikte eğlenceli filmler seyreder, dileyen ise yerli ve yabancı dijital müzeleri, sergileri ziyaret edebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bulaşma hızı yüksek olan koronavirüsten korunmak için çoğu insan günlerini evde geçiriyor. Sinema, dizi ve kitapla vakit geçirmek ilk akla gelenler olsa da evde yapılacak kültür sanat faaliyetleri çok çeşitli alanlara yayılıyor. Kurumlardan peş peşe yapılan açıklamalar, evde geçirilecek zamanın kalitesini arttırıyor. Önerileri ve aktiviteleri sizin için derledik.

Fotoğraf: Arşiv

MÜZELER BİR TIK UZAKTA

İlk önerimiz ibadet ve dini okumalara vakit ayırmak. Hızlı tüketim ve yoğunluk içindeki dünyada şer vesilesiyle hayra yönelebiliriz. Dijitalleşen dünyada evden çıkmadan birçok müze de gezebilirsiniz. Londra British Müzesi’nde Roma, Mısır ve Yunan kültürüne ait eserler görülebilir. Orsay Müzesi’nde Monet’den Degas’ya, Renoir’den Cezanne’a birçok sanatçının heykel, resim, mobilya, fotoğraf eserleriyle tanışabilirsiniz. Amsterdam’daki Rijksmuseum, Hollanda Altın Çağı’na ait geniş bir tablo koleksiyonuna ve oldukça büyük bir Asya sanatı koleksiyonuna sahip. Müzede Johannes Vermeer, Rembrandt gibi devlerin tablolaro yer alıyor. Hollanda demişken onu anmadan da olmaz: Van Gogh Müzesi. Usta ressamın 200’den fazla resmi, 500 çizimi burada yakından görebilir. New York’taki Guggenheim Müzesi, Berlin Pergamon Müzesi de dijital tur için aday mekanlardan.

ZİHİNLER ÇALIŞIYOR

Fotoğraf: Arşiv

Son yıllarda büyükler için hazırlanan boyama kitaplarının satışında artış yaşanmıştı. Evde geçireceğiniz birkaç gün bu kitapları değerlendirmek için iyi bir fırsat. Kendi dünyanıza göre onlarca renk, farklı desenlerle buluşurken hem stres atın hem de zihninizi dinlendirin. Matematik, geometri, sudoku gibi problem ve oyunlar da durduğumuz yerden zihni gelişimi sağlıyor. Ailece bir araya getireceğiniz binlerce parçalı yap-boz, keyifli vakitler vaat ediyor. Evde yapılacak bir diğer etkinlik ise dil öğrenmek. Evinizdeki kitaplar, internetteki videolar ya da dersler sayesinde yabancı dilinizi geliştirebilir, yeni kültürlere yelken açabilirsiniz.

SERGİLER VE SÖYLEŞİLER DE DİJİTALDE

Esenler Belediyesi düzenlediği etkinlikleri, Pera Müzesi ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE) ise sergilerini sanal ortama taşıdılar. Esenler Belediyesi’ne ait Şehir Ekranı TV, 26 Mart tarihine kadar birçok söyleşiyi canlı yayınlayacak. Pera ve İAE koleksiyon ile süreli sergilerini Google Arts & Culture’da sanatseverlerle buluşturuyor. Her iki kurum, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 31 Mart’a kadar ziyarete kapalı olacak. Bu dönemde kültür sanat ortamından uzak kalmak istemeyenler, Osman Hamdi Bey, İmparatorluktan Portreler, Düşlerin Kenti İstanbul, Kahve Molası, Yaz Yaz Yaz adlı birçok dijital sergi ile koleksiyonları keşfe çıkabilir. https://artsandculture.google.... ile https://artsandculture.google.... adreslerinden sergilerin İngilizce ve Türkçe metinleri ile birlikte çok sayıda görsel malzemeye erişmek mümkün.

Hem film hem bilim 

  • Çocuklarının iyi filmler izlemesini önemseyen, onları zararlı ve kötü içeriklerden korumak isteyen anne babalara film tavsiyeleri sunan Çocukla Sinema sitesi farklı ülkelerden örnekler sunuyor. Salgın günlerine tüm günü çocuklarla geçirmek zorunda kalan büyükler, nitelikli dizi ve film önerileri http://cocuklasinema.com sitesinden alabilecek. Toy Story, Madagaskar, Hokkabaz, Lego Filmi, Zoraki Kral, Totoro, Bay Kötü Tilki, Sihirli Kedi, Şirinler, Aşrıcılar, Ruhların Kaçışı, Leylekler birkaç iyi öneri olarak listenizde yer alabilir. Ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesindeki “Bilim ve Teknik”, “Bilim Çocuk”, “Meraklı Minik” dergilerine ücretsiz erişim sağladı. Her yaştan bilgi tutkunu bu dergileri services.tubitak.gov.tr/edergi sitesinde inceleyebilir
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