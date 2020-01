Evlerde eşya değil huzur olsun

on yıllarda sadelik her alanda öne çıkıyor. Giyimden yeme alışkanlığına kadar her ortamda sadelik ön planda. Böyle olunca mimari yapıya da sadelik yansıyor. Özellikle 2020 yılında az eşya ve bol huzurlu evler ön planda. Peki evinizi eşyaya boğmadan huzurlu mikanlar haline nasıl getirirsiniz işte size bazı ip uçları:

DOĞAYA YER AÇIN

Yoğun iş gününün ardından eve vardığınızda sizi günün stresinden uzaklaştıracak bir mekanla karşılaşmak istersiniz. Bunun için de yapmanız gereken doğayı evinize getirmeniz. Bol yapraklı saksılar artık salonlara canlılık ve dinginlik getiriyor. Siz de büyük saksıda dev bitkilerle evinizi dekore edebilirsiniz. Yine doğayı çağrıştıran objelerle evinizin girişini ve salonu canlandırabilirsiniz.

DUVARLARI RENKLENDİRİN

Açık renk eşyalar her zaman evinizi daha dingin gösterecektir. Duvarlarınızı gri, mavi ve yeşil tonlarıyla boyayarak canlandırabilirsiniz.

DESENLİ SERAMİK SEÇİN

Yine son yılların modası hem salon ve antre zeminlerinde hem de banyo ve mutfak duvarlarında desenli seramikler. Siz de büyük halılardan ziyade zemininizi açık bırakıp desenli seramiklerle salonunuzun zeminini, banyo ve mutfağınızın duvarlarını hareketlendirebilirsiniz.

ATMAYIN ŞANS VERİN

Artık eşya değiştirmek değil eski eşyalarınızı boyayıp renklendirerek evin içini değiştirme modası var. Siz de sıkıldığınız mutfak dolaplarını, salondaki masanızı ya da yatak odanızdaki dolap ve komidinleri farklı renklere boyayarak evinizi baştan sona çok daha uygun fiyata yenileyebilirsiniz.

AHŞAPTAN VAZGEÇME