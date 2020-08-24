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Hayat Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?
DİNİ BİLGİLER

​Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?

Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?

Ezan ve kamet, farz namazların sünnetlerindendir. Peki ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? Diyanetin "ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?" sorusuna yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cami (Arşiv)
Cami (Arşiv)

Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:

"Sözleri bizzat Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünneti ile sabit olan ezan, dünyanın neresinde olursa olsun, Müslüman varlığının ve kimliğinin bir göstergesidir. Ezanın, Hz. Peygambere (s.a.s.) vahyedilip uygulandığı özgün şekliyle okunması gerektiği konusunda 15 asırlık bir gelenek ve ittifak söz konusudur.

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Ezan ve kamet nedir?

Ezanın asıl amacı, vaktin girdiğini bildirip namaza davet olduğundan değişik dilleri konuşan Müslümanların hepsine bu davetin ulaştırılması, ancak yine hepsinin ortak bilincine hitap etmekle olur ki, bu da ezanın bilinen asli lafızlarıyla yani Arapça olarak okunmasıyla gerçekleşir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 185).

Dolayısıyla ezanın aslî şekli dışında bir dille okunması caiz değildir.


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