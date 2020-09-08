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Hayat Falafel nasıl yapılır? En güzel falafel tarifi ve malzemeleri
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Falafel nasıl yapılır? En güzel falafel tarifi ve malzemeleri

Falafel nasıl yapılır? En güzel falafel tarifi ve malzemeleri

Arap yarımadasından ülkemize gelmiş en güzel şey olabilir bu falafel. Mısır, Sudan, Şam, Irak ve Suudi Arabistan’da pişirilen leziz bir yemektir, aslında yemek değil de atıştırmalık diyebiliriz. Yemeye başladı mı insan kendini pek durdurmak istemiyor. Damaklarda lezzetini bırakan falafeli sizler için derledik. Peki falefel nasıl yapılır? İşte tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Falefel.
Falefel.

Damağınıza değdiği anda içindeki her malzemenin tadını ayrı ayrı alabildiğiniz bu lezzeti, kalıbınız olmadan da kendiniz şekil vererek yapabilirsiniz. Nefis yemek tariflerinden falefel için tarifimize buyurun...

Falefel.

10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik yemek tarifleri
HAYAT
10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik yemek tarifleri

Falefel tarifi

Malzemeler:

1 Kg nohut

1 Demet maydanoz

1 Adet soğan

1 Diş sarımsak

1 Tatlı kaşığı toz kişniş

1 Tatlı kaşığı toz kimyon

1 Tatlı kaşığı toz karabiber

1 Çay kaşığı karbonat

1 Tatlı kaşığı tuz

Falafel varsa savaş bitmez
HAYAT
Falafel varsa savaş bitmez

Falefel.

10 dakikada hazırlanabilir pratik tatlı tarifleri
HAYAT
10 dakikada hazırlanabilir pratik tatlı tarifleri

Yapılışı:

Bir gece suda bekletilmiş nohutları robottan geçirin. Robottan geçirme işlemine yumuşak bir hamur elde edinceye kadar devam edin.

Bu esnada maydanoz, soğan, sarımsak da ekleyin. Ezme halini alana kadar robottan geçirin.

Kişniş, kimyon, karabiber, karbonat ve tuz ekleyerek yoğurun. Kızgın yağda kızartın. Kızardıktan sonra tercihen sumak veya susam ekleyebilirsiniz.

Falefel kaç dakikada pişer?

30 dakikada hazırlanan falefel 30 dakikada pişer.

Falefelin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan falafelin kalorisi 226.

Falefel yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Falefel için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10 lira.

Adım adım falefel yapımı:

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