Falafel nasıl yapılır? En güzel falafel tarifi ve malzemeleri Falafel nasıl yapılır? En güzel falafel tarifi ve malzemeleri Arap yarımadasından ülkemize gelmiş en güzel şey olabilir bu falafel. Mısır, Sudan, Şam, Irak ve Suudi Arabistan’da pişirilen leziz bir yemektir, aslında yemek değil de atıştırmalık diyebiliriz. Yemeye başladı mı insan kendini pek durdurmak istemiyor. Damaklarda lezzetini bırakan falafeli sizler için derledik. Peki falefel nasıl yapılır? İşte tarifi...

Haber Merkezi 08 Eylül 2020, 10:19 Son Güncelleme: 08 Eylül 2020, 11:20 Yeni Şafak