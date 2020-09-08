Falafel nasıl yapılır? En güzel falafel tarifi ve malzemeleri

Damağınıza değdiği anda içindeki her malzemenin tadını ayrı ayrı alabildiğiniz bu lezzeti, kalıbınız olmadan da kendiniz şekil vererek yapabilirsiniz. Nefis yemek tariflerinden falefel için tarifimize buyurun...
Falefel tarifi
Malzemeler:
1 Kg nohut
1 Demet maydanoz
1 Adet soğan
1 Diş sarımsak
1 Tatlı kaşığı toz kişniş
1 Tatlı kaşığı toz kimyon
1 Tatlı kaşığı toz karabiber
1 Çay kaşığı karbonat
1 Tatlı kaşığı tuz
Yapılışı:
Bir gece suda bekletilmiş nohutları robottan geçirin. Robottan geçirme işlemine yumuşak bir hamur elde edinceye kadar devam edin.
Bu esnada maydanoz, soğan, sarımsak da ekleyin. Ezme halini alana kadar robottan geçirin.
Kişniş, kimyon, karabiber, karbonat ve tuz ekleyerek yoğurun. Kızgın yağda kızartın. Kızardıktan sonra tercihen sumak veya susam ekleyebilirsiniz.
Falefel kaç dakikada pişer?
30 dakikada hazırlanan falefel 30 dakikada pişer.
Falefelin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan falafelin kalorisi 226.
Falefel yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Falefel için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10 lira.
Adım adım falefel yapımı: