Farklı dil aynı insan!

Eserde insanca bir anlatıma başvurulduğunu yazımın ilk paragrafında ifade ettim. Bunun sebebi ise eserin diline hâkim olan içten diyaloglar. Kalemiyle okuyucusu için kendini sorgulayan yazar bu yolla aktarıyor düşüncelerini. Ona göre düşünme süreci, kendi içinde seyreden “içi birbirine zıt fikirlerin çarpıştığı bir savaş alanıdır.” İnsan gibi dipsiz bir konuyu ele alması hasebiyledir ki kendisiyle sohbet ederken bir anda kızıveriyor ve had bildiriyor kendisine yazar. Dolayısıyla zannımca Erhat’ın eserinde insanı tanıyıp tanıyamadığı her okuyucunun takdirine göre değişecek bir husus olsa da onun her şeyden önce kendini tanıyan ve sınırlarını bilen, -yazarın deyimiyle- “namuslu” bir aydın olduğu gönül rahatlığıyla söylenebilir. Bunu fark eden okuyucunun devrik cümlelerle gelen anlatım kopukluklarına aldırış etmesi pek olası gözükmüyor. Ayrıca eserde sıklıkla tercih edilen şiirsel anlatım da metinler arasına serpiştirilen şiirler karşısında eğreti durmadığından anlatımı sekteye uğratmıyor.