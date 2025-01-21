Fast food devi KFC'nin şubeleri kapanmaya başladı

Fast food restoran şirketi, şubelerinin işletmecisi olan İş Gıda'nın standartları karşılayamaması ve küresel ortalama satışların önemli ölçüde altında olması nedeniyle faaliyetlerine son verdi.





283 şubeli KFC restoranlarında kapanmaların başladığı bildirildi. Alışveriş Merkezlerindeki restoranların faaliyetlerine devam ettiği belirtilirken, cadde üzerindeki KFC'lerin kapanmaya başladığı bildirildi.









Cadde mağazalarında stoklar bittiği için kapanmalar başladı

AVM'lerdeki mağazalar için ise mahkeme kararının beklendiği öğrenildi. KFC restoranları online paket servislerine de kapatıldı. Bir AVM yetkilisi, mahkemeden gelecek tedbir kararının ardından mağazaların kapanmak zorunda kalacağını dile getirdi.





Dünyaca ünlü fast food zinciri Yum! Brands, KFC ile Pizza Hut'ın Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran İş Gıda ile anlaşmasını iptal etmişti.





İş Gıda ise Yum!'nin fesih kararını kabul etmeyip dava açmıştı. Fesih kararı sonrası kapanması beklenen restoranların, mahkemeden gelecek karara kadar faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi.









Anlaşma neden feshedildi?

Restoran zincirlerinin sahibi olan Yum! Brands'ten kararın İş Holding'in standartları karşılayamaması nedeniyle alındığını bildirmişti.





Yapılan açıklamada, "Fesih öncesinde Yum! Brands olarak birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştıkları belirtilirken, İş Holding'in standartlara uyum sağlamayı sürdüremediği kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.









Piyasa beklentilerinin de altında kaldılar

Yum! Brands'in geliri, söz konusu dönemde 1,9 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte yüzde 8 azalışla 382 milyon dolara geriledi.





Yum! Brands, geçen sene üçüncü çeyrekte 416 milyon dolar kar etmişti. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,46 dolar olan şirketin hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,35 dolara geriledi.









Orta Doğu Türkiye'de yüzde 10 azaldı

Yum! Brands'in küresel aynı mağaza satışları ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2 azaldı. Şirket bünyesindeki restoran zincirlerinden KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları üçüncü çeyrekte yüzde 4'er düştü. Taco Bell'in aynı mağaza satışları ise yüzde 4 arttı.





Kısaca "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, üçüncü çeyrekte Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 10 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 4 düştü.





Yum! Brands Üst Yöneticisi (CEO) David Gibbs, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, satışların jeopolitik çatışmalar ve zorlayıcı tüketici güveniyle ilgili baskılardan etkilendiğine işaret etti.









KFC ve Pizza Hut, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykotun hedefindeydi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen firmalardan KFC ve Pizza Hut'ın satışları, geçen yılın son çeyreği itibarıyla Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenmişti.





KFC'nin satışları, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azalmıştı. Aynı dönemde Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düşmüştü.





Söz konusu restoran zincirlerinin satışlarında, bu yılın ilk iki çeyreğinde de düşüş kaydedilmişti.



