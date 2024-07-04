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Hayat

Fas’ta masal gibi festival

04:00 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 06:59 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Uluslararası Fas Masal Festivali
Uluslararası Fas Masal Festivali

Ulusal Fas Masalları Akademisi’nin organize ettiği 21. Uluslararası Fas Masal Festivali’nin açılış töreni Fas’ın başkenti Rabat’ta, tarihi Şella Kalesi’nde gerçekleşti. Arap edebiyatının kadim masal ve hikâye anlatımı geleneğinin yaşatıldığı festivalin bu yılki teması “Vatan Hafızası Mekanlar” olarak belirlendi. İspanya’nın onur konuğu olduğu festivale Türkiye ve Filistin’in de aralarında bulunduğu 36 ülkeden hikâye ve masal anlatıcıları katılıyor. Rabat Yunus Emre Enstitüsü’nün de konuk olduğu festivalde masal anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız, Türk masal geleneğini katılımcılara aktaracak.


#festival
#masal
#Fas
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