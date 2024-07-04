Fas’ta masal gibi festival

Ulusal Fas Masalları Akademisi’nin organize ettiği 21. Uluslararası Fas Masal Festivali’nin açılış töreni Fas’ın başkenti Rabat’ta, tarihi Şella Kalesi’nde gerçekleşti. Arap edebiyatının kadim masal ve hikâye anlatımı geleneğinin yaşatıldığı festivalin bu yılki teması “Vatan Hafızası Mekanlar” olarak belirlendi. İspanya’nın onur konuğu olduğu festivale Türkiye ve Filistin’in de aralarında bulunduğu 36 ülkeden hikâye ve masal anlatıcıları katılıyor. Rabat Yunus Emre Enstitüsü’nün de konuk olduğu festivalde masal anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız, Türk masal geleneğini katılımcılara aktaracak.