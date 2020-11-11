Fava tarifi: Fava nasıl yapılır?

Yunan mutfağının vazgeçilmez meze türü olan fava zengin besin değerlerine sahip. Nohut ve bezelye gibi bakliyatlarla da hazırlayabilirsiniz. Ama bakla ile hazırlamak isterseniz buyurun tarifine. Kolay gelsin...

Fava.

Fava Tarifi İçin Malzemeler

1 Su Bardağı Kuru Iç Bakla

2 Diş Kıyılmış Sarımsak

1 Adet Kıyılmış Kuru Soğan

3 Çorba Kaşığı Sızma Zeytinyağı

1 Çay Kaşığı Toz Şeker

1/2 (Yarım) Adet Limon Suyu

Servis Malzemeleri

1 Çay Kaşığı Toz Sumak

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2 Çorba Kaşığı Sızma Zeytinyağı

Fava yapılışı

Tencereye 3 çorba kaşığı zeytinyağı, soğan ve sarımsağı alıp iyice kavurun. Üzerine iç baklaları da ilave edip üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin. Toz şeker ve limon suyu da ilave edip suyunu tamamen çekip püre olana kadar pişirin. Blendırdan geçirip pürüzsüz bir hale getirin. Favayı servis tabağına alıp üzerine toz sumağı serpip bol zeytinyağı dökün.

Fava kaç dakikada pişer?

20 dakikada hazırlanan fava 45 dakikada pişer.

Fava kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan fava kalorisi 242,9.

Fava yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Fava için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 3,75 lira.

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