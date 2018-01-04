Fazla tüketildiğinde zehirleyen 7 şey

Kararında tüketildiğinde faydası olan ancak fazla tüketildiğinde zehirleyen hatta ölüme götürebilen ürünlerin hepsi günlük hayatta sıklıkla kullanılıyor.

Diş macunu, brokoli, ton balığı, kas kremi, vitamin hapları, siyah çay, soya sosu faydalı fakat aşırı tüketildiğinde zarar verenler arasında yer alıyor.

Ton balığı

Ham, pişmiş ya da konserve, ton balığında cıvaya rastlarız. Aslında çoğu balık türünde cıva bulunur. Büyük yırtıcılarda, cıva oranı da bir o kadar fazladır. İnsanlar için toksik bir madde olan cıva, fazla miktarda alındığında vücutta tolere edilemeyerek zehirlenmeye sebep olur.

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Kas kremi

Kas kremi ağrılardan ve ağrılardan kurtulmak için bir çare olabilir ancak ancak çok fazla kullanılması tehlikeli. Kas kremleri bölgesel olarak sürülse de, içeriğindeki maddeler gözenekler aracılığıyla vücuda girerek, kan dolaşımının yanı sıra kaslara ve sinirlere yayılırlar. Bu durum, vücutta kimyasal bir zehirlenmeye sebep olabilir.

Diş macunu

Florür, diş macunlarına diş çürümelerini önlemesi için katılıyor fakat florür içeren bir diş macunundan bir miktar yutmak zehirlenmeye yol açabilir.

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Turpgiller

Brokoli, Brüksel lahanası ve karalahana gibi turpgiller familyasına ait besinlerini tüketmek yüksek antioksidan içermeleri ve çeşitli diğer faydaları sebebiyle tavsiye edilir. Fakat kalp rahatsızlığınız ya da tiroidiniz varsa bu gıdaları dikkatli tüketmek istemeyebilirsiniz. Çünkü turpgiller familyasında yüksek miktarda kan pıhtılaşan K vitamini ve hormonların çalışmasını yavaşlatan guatrojenik maddeler bulunur.

Vitamin hapları

Ölçüsüz vitamin kullanımı kanser gibi bir çok hastalığa sebebiyet veriyor. Suda çözünen vitaminlerin fazlası vücudumuzdan idrar yoluyla atılır. Ancak A vitamini gibi lipid çözünür vitaminler vücutta depolanırlar ve vücutta toksik seviyelere kadar ulaşabilirler.

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Siyah çay

Siyah çayda bulunan oksalat, kalsiyum mineralinin emilimini engelleyen bir moleküldür. Oksalat içeren yiyecek ve içeceklerden çok fazla tüketmek böbrek rahatsızlıklarına neden olur. Bunların başında da böbrek taşı sorunu yer alır.

Soya sosu

Hypernatremia, kanda sodyum/tuz miktarının artması anlamına gelir. Kan dolaşımında aşırı miktarda tuz bulunduğunda, vücudun diğer yerlerinden, beyin de dahil olmak üzere tuz yoğunluğunu azaltmak için su çekilir. Beyin kendi suyunu kaybederse, küçülür ve kanamaya başlar. Bu nedenle, soya sosu gibi sodyum yönünden zengin besinleri tüketirken ölçülü tüketmek gerekiyor.