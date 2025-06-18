Felsefenin Ölümü kitaplaştı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Sait Sadıkoğlu’nun kaleminden “Düşüncenin Kıyameti-1 / Felsefenin Ölümü” kitabı, İnsan Yayınları’ndan çıktı. Batı felsefesinin ölümü ve hikmetin dirilişini irdeleyen kitabın ilk cildinde, Nietzsche, Heidegger, Buber, Levinas ve Derrida gibi önde gelen Batılı düşünürler, sonrasında ise felsefenin yaşamsallığını kaybettiği alanlardan bahsediliyor. Kimlik, Dil ve Şahitlik ve A-Teolojik başlıklarıyla üç bölümden oluşan eser, düşünceye yeni bir bakış açısı getiriyor. Arka kapak yazısında, “İnsanın insanı, hayatı, dünyayı anlamlandırması, onlarda verili anlamı çözümlemesiyle, yani üzerindeki toz perdesini kaldırmasıyla hakikate yaklaşma imkânı, kitapta belirtilen her iki anlamıyla da düşüncenin kıyameti sayesinde gerçekleşecektir” ifadelerine yer veriliyor.