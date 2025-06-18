Hadisleri özümseyip yazılarına aktardı

Şiir, hikâye, araştırma, makale, tiyatro gibi pek çok edebi alanda imzası bulunan Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinde hadis kullanımını ele alan, “Necip Fazıl’ın Eserlerinde Hadis: Hikmet, Estetik ve Toplum” kitabı Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Aylık ve Baran dergilerindeki yazılarıyla tanınan Kâzım Albayrak’ın kaleme aldığı eser, Necip Fazıl’ın eserlerindeki hadis ve sünnet kullanımını, onun beslendiği kaynaklar ile dinî, fikrî ve aksiyoner planını anlamak açısından önemli bir kaynak sunuyor.

Kitabın birinci bölümünde Necip Fazıl’ın ilmî-fikrî kişiliği, eserleri, referans kaynağı âlimler ve “Büyük Doğu” geleneği işleniyor. İkinci bölümde Necip Fazıl’ın hadis-sünneti anlama yöntemi, eserlerinde kullanımı, hadis literatürüne vukufiyeti, hadis tasnifi ve epistemolojisi gibi konular ele alınıyor. Son bölümde ise Necip Fazıl’ın eserlerinde kullandığı 2 bin 700 kadar hadis, metin ve muhteva olarak inceleniyor. Kitapta, Necip Fazıl’ın İslâmî yaklaşımı bütünlüklü olarak ele alındıktan sonra, eserlerindeki hadisler tümüyle incelenip hikmet, estetik ve toplum açısından bir terkip meydana getiriliyor.









BU KADAR HADİS KULLANDIĞINI BİLMİYORDUM

Necip Fazıl’ın hadis literatürüne son derece vakıf olduğunu dile getiren Kâzım Albayrak, eserle ilgili şu bilgileri veriyor: “Necip Fazıl, ideolojisinde hadisleri temel olarak almış ve onlardan yükselmiş. Eserlerini detaylı incelediğimde üç bine yakın hadis kullandığını gördüm. Tekrarları çıktıktan sonra kalan hadislerin hepsinin sahih veya zayıf olup olmadığını bir ekiple beraber tahric ettim. Şunu gördüm ki Üstad’ın kullandığı hadislerin yüzde 98’i hadis literatüründe yer almış olup bunların çoğunluğu sahihlik derecesine sahiptir. En sık kullandığı bazı hadislerin detaylı tahriclerini de yayınladım. Bu hadislerin yüzde ikisini ise hadis kaynaklarında bulamadım, ancak tefsir, tasavvuf, sîret, tabakât kaynaklarında bulunmaktadır. Bu yüksek seviyenin iki sebebi var: Birincisi, Hadis Müessesesinin sağlamlığı, ikincisi ise Üstad’ın doğru yere bakmasını bilmesidir. Ben gençliğimden beri Büyük Doğu okuruyum, eserlerinde bu kadar çok hadis çıkacağını beklemiyordum doğrusu.”





AKSİYON YÖNÜNÜ HADİSLERLE BESLİYOR

100 cildi aşkın eserden müteşekkil Büyük Doğu külliyatında hadislere sıklıkla baş vuran Necip Fazıl, Nur Harmanı, Esselâm, Çöle İnen Nur, İdeolocya Örgüsü gibi eserlerinde hadis kullanımına ağırlık veriyor. Aksiyon mevzusunu işlemek için ayet ve hadislerden deliller getirdiğini vurgulayan Albayrak, “Necip Fazıl bir mevzuyu anlatırken yeri geldiğinde hadis veya bazen ayet meali koyuyor. Cemiyetçi mütefekkir olduğu için doğru yerlerde hadis ve ayetleri kullanabiliyor. Hadislerin hikmet ve estetik temelli olmasına dikkat ederek edebi bir dille sunuyor. En çok kullandığı hadis ise, ‘Bir günü bir gününe eş geçen aldanmıştır’ mealindeki hadistir. Bu hadis, Necip Fazıl’ın aksiyon yönünü öne çıkarıyor. Yaşanılan çağın durumuna göre hadislerden seçme yapmak ulemanın da tercih ettiği bir yöntemdir zaten. Üstad’ın ulema geleneğine de bağlı olduğunu görüyoruz, ama tekrar ederek değil, yeni ve modern bir tarzla sunuyor” ifadelerini kullanıyor.





AKSİYONUNA YAKIT YAPTI

Necip Fazıl’ın kuru bir malumat vermediğini, ayet ve hadisleri çağının meselelerine tatbik etme sancısını çektiğini söyleyen Kâzım Albayrak, “Bugün ilim ehli ayet ve hadisleri sadece naklediyor. Necip Fazıl’ın yaptığı o değil. Ayet ve hadisleri içselleştirerek fikir ve aksiyonuna yakıt yapıyordu. Hâlâ gençler üzerinde tesirinin olması ve ruhları coşturmasının da sebebi budur. Önce kendisi içselleştirmiş ve sonra aksiyona geçmiş. Necip Fazıl en başta ahlak adamıdır. Mücadele ve çilesi de buna canlı misaldir. Hiçbir bedel ödemeden böyle bir çağda İslam davası yürümez. Necip Fazıl, küfrün zirve olduğu bir devirde geldi, buzdağını hohlaya hohlaya eritti. Eserlerinin arkasında da çok derin bir ilim hamulesi vardır. Bunu eserlerinde görüyoruz” açıklamasını yaptı.



