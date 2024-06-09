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Hayat

Festivalde Filistin sinemasını unutmayacağız

Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’nin başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Festival başkanı Aşkın Özcan, “Yapacağımız Kısa Film etkinliklerinde Filistin sinemasını unutmayacağız, onların hayatta kalmak, ümitlerini korumak için yaptıklarını daha yakından tanımaya çalışacağız” diyor.

04:00 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 06:55 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dokuzuncu Kısa'dan Kıssa Kısa Film Festivalinin kısa film yarışması için geçtiğimiz günlerde başlayan başvurular 9 Eylül'e kadar devam edecek. Katılımcılar başvurularını uluslararası festival platformu filmfreeway.com üzerinden gerçekleştirecek. Kısa film yarışmasının yanı sıra 2-9 Kasım arasında gerçekleştirilecek festival haftasında ise birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimleri katılımcılarla buluşacak. Festival başkanı Aşkın Özcan, sinemanın her birimizin hayatında farklı bir yere sahip olduğunu belirterek "Özgürlüğünün ve özgünlüğünün farkında olan tüm sinema gönüllülerini desteklemeye devam edeceğiz” diyor. Özcan, “Ekim ayından bu yana Filistin'de yapılan katliamlara karşı bir direniş biçimi olarak sinemayı kullanmayı her zaman önceliyoruz. İnsanlığın gözü önünde masumlara kıyıldığını ve böyle bir dünyada en etkili gücün sinemanın olduğunun şuurunda olarak bu yıl yine bu amaçla bu gücü kullanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yapacağımız Kısa Film etkinliklerinde Filistin sinemasını unutmayacağız, onların hayatta kalmak, ümitlerini korumak için yaptıklarını daha yakından tanımaya çalışacağız. Bunu onların yanlarında olduğumuzu dayanışmayı da güçlendireceğini düşünerek gayret göstereceğiz” ifadelerini kullanıyor.


#Filistin
#sinema
#Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali
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