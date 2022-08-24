Hayat Filistin asıllı ABDli model Bella Hadid Filistinden taviz vermem
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Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid: Filistin’den taviz vermem

Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, Filistin’i desteklediği için markaların kendisiyle çalışmayı bıraktığını söyledi. Birçok arkadaşının da artık kendisiyle görüşmek istemediğini anlatan Hadid, “Ama Filistin davasından geri adım atmayacağım” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid: Filistin’den taviz vermem
Bella Hadid

Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, Filistin’i desteklediği için markaların kendisiyle çalışmayı bıraktığını söyledi. Filistinli Müslüman bir babanın kızı olan Bella Hadid, “Benimle çalışmayı bırakan pek çok marka oldu. Birçok arkadaşım bana sırtını döndü. Ama Filistin davasından geri adım atmayacağım” dedi. Yıllardır birlikte oturup yemek yediği arkadaşlarının artık kendisini evlerine almadığını ve görüşmek istemediğini kaydeden 25 yaşındaki model, paylaşımları konusunda hiçbir korkusunun olmadığını ifade etti.

Bella Hadid
Bella Hadid

Hadid, yakın zamanda GQ dergisine verdiği demeçte, Filistinli babası Muhammed Hadid ile birlikte ‘Müslüman kültürü’ içinde büyüme fırsatı bulamadığı için üzgün olduğunu söylemişti. Annesi Yolanda Hadid’in, babası Muhammed’den boşandıktan sonra kendisini Kaliforniya’ya götürmesiyle ‘ailesinin Filistinli olan tarafından koptuğunu’ ifade eden Bella Hadid, “Her gün babamla birlikte olmayı ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim ama bu isteğim bana verilmedi” ifadelerini kullanmıştı.

Bella Hadid
Bella Hadid

Ünlü model, şimdilerde “siyasi olarak bölünmüş New Jersey eyaletinde manevi yolculuğa çıkan Amerikalı bir Müslüman” hakkındaki dizi ‘Ramy’de ilk kez oyunculuk yapmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid isyan etti: Instagram’dan Filistin sansürü
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Ramazan ayı başladığından beri İsrail’in Filistinlilere saldırıları devam ediyor.
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Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırılarda 150’den fazla Filistinli yaralanmıştı.
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Yaşanan zulmü sosyal medya hesabından fotoğraf ve görsellerle duyuran dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid’in paylaşımları kısa sürede engellendi.
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Duruma isyan eden model, şu ifadeleri kullandı:
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“Filistinlilerin İsrail polsiis tarafından püskürtüldüğü gönderilerim Instagram tarafından engellendi.
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Ne zaman Filistin hakkında paylaşım yapsam engelleniyor.
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Gönderilerim bir milyondan fazla kişiye ulaştığı için engelleniyor olabilir mi?”
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Dünyaca ünlü model Bella Hadid isyan etti: Instagram’dan Filistin sansürü
Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid, İsrail kuvvetlerinin Batı Şeria'daki insanlık dışı saldırılarını Instagram hesabından yaptığı fotoğraf ve videolarla duyurdu. Ancak sosyal medya platformu bir skandala imza tarak Hadid'in paylaşımlarını engelledi. Duruma isyan eden Hadid, “Instagram Filistin hakkında ne yayınladığımda hemen yasaklıyor. Çünkü hikayelerimi ve yayınlarımı 1 milyon fazla kişi görüyor” dedi.

Bella Hadid ilk kez bir dizide yer alacak: Müslüman bir genç kızı oynayacak
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İlk kez oyuncu olarak kamera karşısına Ramy dizisiyle geçen Bella Hadid, oldukça heyecanlı olduğunu açıkladı.
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Oyunculuğa dair yaşadığı deneyim hakkında verdiği röportajdaki sözleri herkesi şaşırttı.
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İlk oyunculuk deneyiminde tuhaf bir karakteri açıklayan Hadid, modellik kariyerinde verdiği izlenimleri silecek bir rol olduğunu belirtti.
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Rolündeki payın aslında gerçekte yaşadıklarından farkı olmadığını söyleyen Hadid, karakterinin aslında ruh dünyasını yansıttığını ifade etti.
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Müslüman bir aileden geldiğini belirten Hadid, karakterinin de sinyalini verdi.
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Hadid, dizinin Amerika'da Müslüman olmanın ne anlama geldiğini ele aldığı için canlandırdığı karakterin dininden veya geleneklerinden uzak olmadığını da anlattı.
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Ayrıca Hadid, Filistin'de yapılan katliamlara da sessiz kalınmasına öfkelendiğini söyledi.<br>
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\"ÖZGÜR FİLİSTİN TİŞÖRTÜ BENİ AĞLATTI\"<br><br>Babası Filistinli, annesi Hollandalı olan Hadid, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıyla ilgili bugüne dek tepkisini dile getirmekten çekinmedi. Bu konudaki duyarlılığı bilinen ünlü model, Ramy ekibinin kendisine setteki ilk gününde “Özgür Filistin” yazan bir tişört hediye ettiğini ve bu hediyenin de onu gözyaşlarına boğduğunu anlattı.
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Dizide Ramy Hassan, Mısır’dan Amerika’ya yıllar önce göç etmiş bir ailenin üyesi olarak New Jersey’de yaşamını sürdürmektedir. Ramy, yetiştiği Müslüman toplum ile göç ettiği ABD’deki yaşam tarzı arasında sıkışıp kalmıştır. Hayatın ahlaki bir sınavdan ibaret olduğunu düşünen Müslüman toplumla hayatın hiçbir öneminin olmadığını düşünen bin yıllık bir neslin arasında kalmanın zorluklarını deneyimleyecektir.
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\"MÜSLÜMAN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM\"<br><br>Verdiği bir röportajda, \"Babam her zaman dindardı ve bizimle dua ederdi” diyen Hadid, kendini “Müslüman olmaktan gurur duyuyorum” sözleriyle ifade etti.
Bella Hadid ilk kez bir dizide yer alacak: Müslüman bir genç kızı oynayacak
Dünyanın en çok takip edilen modellerinden biri olan Bella Hadid ilk kez bir dizi projesiyle kamera karşısına geçecek. Ramy dizisinin yeni sezonunda rol alacak ünlü model, setteki ilk gününde kendisini ağlatan olayı anlattı.

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