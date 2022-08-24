Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid: Filistin’den taviz vermem

Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, Filistin’i desteklediği için markaların kendisiyle çalışmayı bıraktığını söyledi. Filistinli Müslüman bir babanın kızı olan Bella Hadid, “Benimle çalışmayı bırakan pek çok marka oldu. Birçok arkadaşım bana sırtını döndü. Ama Filistin davasından geri adım atmayacağım” dedi. Yıllardır birlikte oturup yemek yediği arkadaşlarının artık kendisini evlerine almadığını ve görüşmek istemediğini kaydeden 25 yaşındaki model, paylaşımları konusunda hiçbir korkusunun olmadığını ifade etti.

Bella Hadid

Hadid, yakın zamanda GQ dergisine verdiği demeçte, Filistinli babası Muhammed Hadid ile birlikte ‘Müslüman kültürü’ içinde büyüme fırsatı bulamadığı için üzgün olduğunu söylemişti. Annesi Yolanda Hadid’in, babası Muhammed’den boşandıktan sonra kendisini Kaliforniya’ya götürmesiyle ‘ailesinin Filistinli olan tarafından koptuğunu’ ifade eden Bella Hadid, “Her gün babamla birlikte olmayı ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim ama bu isteğim bana verilmedi” ifadelerini kullanmıştı.

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Bella Hadid

Ünlü model, şimdilerde “siyasi olarak bölünmüş New Jersey eyaletinde manevi yolculuğa çıkan Amerikalı bir Müslüman” hakkındaki dizi ‘Ramy’de ilk kez oyunculuk yapmaya hazırlanıyor.

FOTOĞRAF 16 Ramazan ayı başladığından beri İsrail’in Filistinlilere saldırıları devam ediyor. Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırılarda 150’den fazla Filistinli yaralanmıştı. Yaşanan zulmü sosyal medya hesabından fotoğraf ve görsellerle duyuran dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid’in paylaşımları kısa sürede engellendi. Duruma isyan eden model, şu ifadeleri kullandı: “Filistinlilerin İsrail polsiis tarafından püskürtüldüğü gönderilerim Instagram tarafından engellendi. Ne zaman Filistin hakkında paylaşım yapsam engelleniyor. Gönderilerim bir milyondan fazla kişiye ulaştığı için engelleniyor olabilir mi?” Dünyaca ünlü model Bella Hadid isyan etti: Instagram’dan Filistin sansürü Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid, İsrail kuvvetlerinin Batı Şeria'daki insanlık dışı saldırılarını Instagram hesabından yaptığı fotoğraf ve videolarla duyurdu. Ancak sosyal medya platformu bir skandala imza tarak Hadid'in paylaşımlarını engelledi. Duruma isyan eden Hadid, “Instagram Filistin hakkında ne yayınladığımda hemen yasaklıyor. Çünkü hikayelerimi ve yayınlarımı 1 milyon fazla kişi görüyor” dedi. BiP'te paylaş

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